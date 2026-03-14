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MonitorMonitor LCD Full HD

24E1N1100A/01

3.8
| (5) Recensioni
Lavora con stile
La massima produttività in Full HD. Questo monitor è dotato di tutti gli elementi essenziali per un ambiente di lavoro ottimale, come la modalità LowBlue per proteggere gli occhi, la tecnologia LED IPS per immagini in alta qualità e un MPRT di 1 ms per una nitidezza impareggiabile.
Vedi tutti i vantaggi

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  • Serie 1000

  • 24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Frequenza di aggiornamento di 120 Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide

Frequenza di aggiornamento di 120 Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide

Vuoi un gioco intenso, competitivo. Vuoi un display che ti offra immagini nitide e senza ritardi. Questo display Philips riproduce l'immagine fino a 120 volte al secondo, ossia con una velocità decisamente superiore rispetto a quella di un display standard. Una frequenza fotogrammi più bassa permette ai nemici di saltare da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi da 120 Hz, potrai godere delle immagini più importanti sullo schermo che mostrano il movimento naturale del nemico, garantendoti una mira infallibile. Grazie a un input lag ultra basso e all'assenza dell'effetto schermo strappato, questo display Philips è il tuo partner di gioco perfetto.

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

5

Recensioni

3
2

14/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è ottimo e a un costo molto contenuto

Installazione avvenuta nel collegamento tra pc e monitor istantanea automatica

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD

29/01/2026

Italia

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Compratore verificato

Ottimo

monitor con ottimo rapporto qualità/prezzo. La risoluzione dello schermo è adeguata per una buona e chiara visione

Pro

buone caratteristiche al giusto prezzo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

27/02/2026

Italia

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Compratore verificato

Monitor

Conosco bene la marca già utilizzata più volte in passato

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD

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Esclusioni di responsabilità

  1. Copertura DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC e Adobe RGB in base all'area su CIE1976.

  2. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. La modalità MPRT regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando MPRT è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione a LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.

  5. MPRT è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di MPRT può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  6. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.

  7. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.