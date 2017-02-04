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Fuori produzione

Monitor LCD con SmartControl Lite

246V5LSB/00

3.6
| (16) Recensioni
Scopri incredibili immagini LED dai colori vivaci
Scopri immagini LED brillanti grazie a questo accattivante display lucido. Dotato di SmartControl Lite, rappresenta una scelta perfetta!
Vedi tutti i vantaggi

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  • V Line

  • 24" (61 cm)

Tecnologia LED per colori vivaci

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

Facile gestione delle prestazioni del display con il SmartControl Lite

SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse.

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.6

su 5

16

Recensioni

04/02/2017

Deutschland

Deutschland

Funktioniert seitdem ich ihn besitze ohne ein Problem

Dieser Bildschirm hat eine hervorragende Qualität. Sein gebürsteter Look sieht sehr gut aus. Die Grafik ist hervorragend. Einziges defizit sind die Tasten am Bildschirm. Diese sind nicht immer besonders leicht zu bedienen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Sì, consiglio questo prodotto

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14/04/2014

Nederland

Nederland

prima product

De monitor heeft een helder beeld. De voet had wat stabieler gemogen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Sì, consiglio questo prodotto

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25/10/2013

Nederland

Nederland

zeer tevreden, werkt prima en snel geinstallerd

goed beeld, makkelijk te installeren nette vormgeving

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Questa revisione è stata effettuata per 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

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