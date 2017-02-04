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Fuori produzione
246V5LSB/00
V Line
24" (61 cm)
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse.
SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.
3.6
su 5
16
Recensioni
User12345678910
04/02/2017
Deutschland
Funktioniert seitdem ich ihn besitze ohne ein Problem
Dieser Bildschirm hat eine hervorragende Qualität. Sein gebürsteter Look sieht sehr gut aus. Die Grafik ist hervorragend. Einziges defizit sind die Tasten am Bildschirm. Diese sind nicht immer besonders leicht zu bedienen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
max61
14/04/2014
Nederland
prima product
De monitor heeft een helder beeld. De voet had wat stabieler gemogen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
harry1307
25/10/2013
Nederland
zeer tevreden, werkt prima en snel geinstallerd
goed beeld, makkelijk te installeren nette vormgeving
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite