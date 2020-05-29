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Fuori produzione
Colori straordinari in un design elegante
Il monitor Philips E line è caratterizzato dalla combinazione di design elegante e immagini incredibili. Il display Full HD dalla cornice sottile, provvisto di Ultra Wide-Color, regala immagini estremamente realistiche. Prova un'esperienza visiva superiore racchiusa in un design elegante.
E Line
24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
La tecnologia Ultra Wide-Color offre uno spettro cromatico più ampio per un'immagine più brillante. Il più ampio spettro di colori di Ultra Wide-Color produce verdi più naturali, rossi più vivaci e blu più profondi. Dai vita ai contenuti di intrattenimento e alle immagini e migliora la produttività con i colori più vivaci offerti dalla tecnologia Ultra Wide-Color.
DisplayPort offre un collegamento digitale tra il PC e il monitor senza alcuna conversione. Con capacità superiori rispetto alla tecnologia DVI standard, supporta cavi di lunghezza fino a 15 metri e velocità di trasferimento dati di 10,8 Gbps/sec. Grazie a queste prestazioni e alla latenza zero, DisplayPort consente di ottenere la massima velocità di riproduzione delle immagini e di aggiornamento e rappresenta quindi la scelta ideale non solo per utilizzi domestici e professionali ma anche per giochi e filmati, per l'editing video e molto altro. Gli adattatori disponibili lo rendono inoltre utilizzabile con diverse piattaforme.
Per via del modo in cui la luminosità viene regolata sugli schermi con retroilluminazione LED, alcuni utenti visualizzano sullo schermo uno sfarfallio che affatica gli occhi. La tecnologia Philips Flicker-free regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale.
4.2
su 5
5
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
29/05/2020
Italia
Compratore verificato
E' un oggetto bellissimo
avevo visto lo spot del monitor e già mi ero detto li compro. Poi l'ho testato e sono molto felice della scelta che ho fatto.
Pro
tutto come descritto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 276E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data di utilizzo 2020-04-29
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 276E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data di utilizzo 2020-04-29
MarcoPao76
02/08/2019
Italia
Enorme e spettacolare
è veramente grande sulla scrivania, ma ci si abitua. Colori perfetti, calibrazione non molto intuitiva.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 328E9QJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 328E9QJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
ortodosso69
15/03/2019
Italia
Ottimo Monitor
Monitor ad alto rapporto qualità prezzo. Monitor adatto per uso Video che gaming avendo prestazioni più che buone per un monitor della sua categoria.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 276E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 276E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
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NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.