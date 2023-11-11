Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
245E1S/00
E Line
24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)
2560 x 1440 (QHD)
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.
Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in Quad HD da 2560 x 1440 pixel. Utilizzando pannelli ad elevate prestazioni e densità di pixel, abilitati da sorgenti ad ampia larghezza di banda, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate, utilizzino applicazioni grafiche in 3D, o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.
La tecnologia Ultra Wide-Color offre uno spettro cromatico più ampio per un'immagine più brillante. Il più ampio spettro di colori di Ultra Wide-Color produce verdi più naturali, rossi più vivaci e blu più profondi. Dai vita ai contenuti di intrattenimento e alle immagini e migliora la produttività con i colori più vivaci offerti dalla tecnologia Ultra Wide-Color.
3.5
su 5
2
Recensioni
Paolo 1963
11/11/2023
Italia
Ottima qualità
Molto luminoso, colori perfetti... vale pienamente quel che costa
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 245E1S Monitor LCD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 245E1S Monitor LCD
Alisandra
13/07/2023
Italia
Compratore verificato
Monitor ok ma le casse???
Monitor di media qualità ne vantavano le casse ma non funzionano in nessuna configurazione, anche cambiando HDMI o modificando la sorgente non vanno. Il sistema le vede ma non emettono suoni. Delusione
Pro
Buona risoluzione
Contro
Casse non funzionanti
Questa revisione è stata effettuata per 275E1S Monitor LCD
Questa revisione è stata effettuata per 275E1S Monitor LCD
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.