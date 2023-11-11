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Monitor LCD

245E1S/00

3.5
| (2) Recensioni
Semplicemente straordinario
Il monitor E Line da 24" offre una straordinaria qualità d'immagine in un design elegante, capace di impreziosire il tuo ambiente di lavoro. Goditi immagini cristalline in Quad HD e scene di azione più fluide che mai grazie alla tecnologia AMD FreeSync.
Vedi tutti i vantaggi

Semplicemente straordinario

  • E Line

  • 24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel

Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel

Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in Quad HD da 2560 x 1440 pixel. Utilizzando pannelli ad elevate prestazioni e densità di pixel, abilitati da sorgenti ad ampia larghezza di banda, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate, utilizzino applicazioni grafiche in 3D, o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.

Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide

Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide

La tecnologia Ultra Wide-Color offre uno spettro cromatico più ampio per un'immagine più brillante. Il più ampio spettro di colori di Ultra Wide-Color produce verdi più naturali, rossi più vivaci e blu più profondi. Dai vita ai contenuti di intrattenimento e alle immagini e migliora la produttività con i colori più vivaci offerti dalla tecnologia Ultra Wide-Color.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.5

su 5

2

Recensioni

4
3
1

11/11/2023

Italia

Italia

Ottima qualità

Molto luminoso, colori perfetti... vale pienamente quel che costa

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 245E1S Monitor LCD

Sì, consiglio questo prodotto

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13/07/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Monitor ok ma le casse???

Monitor di media qualità ne vantavano le casse ma non funzionano in nessuna configurazione, anche cambiando HDMI o modificando la sorgente non vanno. Il sistema le vede ma non emettono suoni. Delusione

Pro

Buona risoluzione

Contro

Casse non funzionanti

Questa revisione è stata effettuata per 275E1S Monitor LCD

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  3. La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.

  4. NTSC in base all'area su CIE1976

  5. sRGB: in base all'area su CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.

  7. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.