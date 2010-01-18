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Fuori produzione
244E1SW/00
Grande display multimediale Full HD HDMI
Massime prestazioni con il display 16:9 di qualità Full HD 1080p! Grazie agli ingressi HDMI e DVI, all'effetto audio stereo invisibile e alla rifinitura lucida, il modello 244E1 ti divertirà
E-line da 61 cm (24")
1920x1080 Full HD
Il semplice controllo del formato immagine di Philips tramite OSD consente di passare dal formato 4:3 al formato panoramico e viceversa per adattarsi al display e ai contenuti, nonché di gestire immagini di grandi dimensioni senza dover scorrere tra le schermate o visualizzare file multimediali di grandi dimensioni in formato panoramico, senza distorsioni, con modalità standard in formato 4:3.
Finitura lucida attraente ed elegante che si abbina perfettamente allo stile della tua casa.
Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.
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