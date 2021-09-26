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  • Energy Label Europe E
    Display interattivo luminoso con SmoothTouch
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MonitorMonitor LCD con SmoothTouch

242B9T/00

4.4
| (12) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto
Display interattivo luminoso con SmoothTouch
Un monitor touch screen robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilità di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolo. Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la produttività.
Vedi tutti i vantaggi

Display interattivo luminoso con SmoothTouch

  • B-Line

  • 24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Display SmoothTouch per risposta di tocco naturale e fluida

Display SmoothTouch per risposta di tocco naturale e fluida

Questo display Philips impiega la più recente tecnologia capacitiva Projected a 10 punti tattili per una risposta fluida. È possibile utilizzare al meglio le nuove funzionalità delle applicazioni tattili e sfruttare appieno quelle più datate. Scrivi toccando con 10 dita o divertiti con giochi interattivi insieme ai tuoi amici. Collabora con i colleghi interattivamente per il lavoro o la scuola e aumenta la tua produttività ed efficienza.

La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere

La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere

Per ambienti impegnativi, è necessario disporre di un monitor progettato per resistere alla polvere e agli schizzi d'acqua che possono verificarsi durante la normale vita quotidiana. Le marcature di protezione ingresso (IP) definite nello standard internazionale IEC/EN 60529, vengono utilizzate per stabilire i livelli di efficacia degli involucri per apparecchiature elettriche contro l'intrusione di corpi estranei e umidità. Questo display Philips soddisfa i requisiti IP internazionali per quanto riguarda la resistenza all'acqua e alla polvere. Il display è resistente alla polvere e agli schizzi d'acqua e che possono verificarsi durante la normale vita quotidiana.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

12

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

26/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic Monitor !

great picture and features and the power sensor is a great idea. I wish i had bought 2 while they were still available

Pro

4 video inputs with sound and a usb 3 Hub built in that you can use for charging and adjustable stand

Contro

the sound might not be Hifi but then its primarily a monitor - not a real problem

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 252B9 LCD monitor with PowerSensor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 252B9 LCD monitor with PowerSensor

13/10/2021

Suisse

Suisse

Compratore verificato

Philips et rien d'autre

Je trouve cet écran vraiment génial. Bonne taille. Les matériaux semble solide. On verra à la longue. Le mode Sensor est bien. L'écran est très maniable et ça c'est génial. Il y a les connections qu'il me faut. Pour moi c'est le top. Merci Philips.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273B9 Moniteur LCD avec USB-C

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273B9 Moniteur LCD avec USB-C

03/05/2021

Nederland

Nederland

Gemakkelijk en snel in gebruik genomen

Ben je op zoek naar een USB-C monitor dan is deze monitor de beste optie. Je kunt voor 24 maar ook 27 inch kiezen. Snel en erg gemakkelijk gemonteerd en geïnstalleerd. Erg handige voet en ook in hoogte verstelbaar. Duidelijke handleiding die je erdoorheen helpt. Fastcharger is ideaal om je smartphone mee op te laden. Ook de draadloze toetsenbord en muis aangesloten op de monitor. Geluid valt overigens wel tegen. Dat is jammer.

Pro

USB-C, Scherp beeld, fastcharger, hoeveelheid aansluitingen, kantelbaar.

Contro

Geluid

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Business Monitor 243B9 LCD-monitor met USB-C

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. Materiale e spessore del guanto: nitrile (0,15 mm), cotone (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. Fare riferimento a "SmoothTouch" nel manuale dell'utente per ulteriori dettagli sui sistemi operativi supportati per le funzionalità tattili.

  5. La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2

  6. La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.

  7. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.