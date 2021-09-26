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Garanzia di 2 anni
B-Line
24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Questo display Philips impiega la più recente tecnologia capacitiva Projected a 10 punti tattili per una risposta fluida. È possibile utilizzare al meglio le nuove funzionalità delle applicazioni tattili e sfruttare appieno quelle più datate. Scrivi toccando con 10 dita o divertiti con giochi interattivi insieme ai tuoi amici. Collabora con i colleghi interattivamente per il lavoro o la scuola e aumenta la tua produttività ed efficienza.
Per ambienti impegnativi, è necessario disporre di un monitor progettato per resistere alla polvere e agli schizzi d'acqua che possono verificarsi durante la normale vita quotidiana. Le marcature di protezione ingresso (IP) definite nello standard internazionale IEC/EN 60529, vengono utilizzate per stabilire i livelli di efficacia degli involucri per apparecchiature elettriche contro l'intrusione di corpi estranei e umidità. Questo display Philips soddisfa i requisiti IP internazionali per quanto riguarda la resistenza all'acqua e alla polvere. Il display è resistente alla polvere e agli schizzi d'acqua e che possono verificarsi durante la normale vita quotidiana.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
4.4
su 5
12
Recensioni
91%
di utenti consiglia questo prodotto
lazoon
26/09/2021
United Kingdom
Fantastic Monitor !
great picture and features and the power sensor is a great idea. I wish i had bought 2 while they were still available
Pro
4 video inputs with sound and a usb 3 Hub built in that you can use for charging and adjustable stand
Contro
the sound might not be Hifi but then its primarily a monitor - not a real problem
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 252B9 LCD monitor with PowerSensor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 252B9 LCD monitor with PowerSensor
Tsukiyo
13/10/2021
Suisse
Compratore verificato
Philips et rien d'autre
Je trouve cet écran vraiment génial. Bonne taille. Les matériaux semble solide. On verra à la longue. Le mode Sensor est bien. L'écran est très maniable et ça c'est génial. Il y a les connections qu'il me faut. Pour moi c'est le top. Merci Philips.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
S.Y.R
03/05/2021
Nederland
Gemakkelijk en snel in gebruik genomen
Ben je op zoek naar een USB-C monitor dan is deze monitor de beste optie. Je kunt voor 24 maar ook 27 inch kiezen. Snel en erg gemakkelijk gemonteerd en geïnstalleerd. Erg handige voet en ook in hoogte verstelbaar. Duidelijke handleiding die je erdoorheen helpt. Fastcharger is ideaal om je smartphone mee op te laden. Ook de draadloze toetsenbord en muis aangesloten op de monitor. Geluid valt overigens wel tegen. Dat is jammer.
Pro
USB-C, Scherp beeld, fastcharger, hoeveelheid aansluitingen, kantelbaar.
Contro
Geluid
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Business Monitor 243B9 LCD-monitor met USB-C
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Business Monitor 243B9 LCD-monitor met USB-C
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
Materiale e spessore del guanto: nitrile (0,15 mm), cotone (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
Fare riferimento a "SmoothTouch" nel manuale dell'utente per ulteriori dettagli sui sistemi operativi supportati per le funzionalità tattili.
La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2
La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.