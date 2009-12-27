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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
240B1CB/00
Ampio schermo ergonomico aziendale per una maggiore produttività
Grazie alle opzioni SmartImage, audio stereo anteriore, porta USB e base Ergo, il display aziendale a risparmio energetico 240B1 aumenta la produttività
B-line da 61 cm (24")
Formato 16:10
SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità per ufficio, immagini, intrattenimento, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!
Lo schermo è inclinabile e girevole grazie a un meccanismo incorporato nella base che consente la regolazione del monitor in avanti e indietro.
Il programma Energy Star è sponsorizzato dall'EPA degli Stati Uniti ed è un programma per l'efficienza energetica adottato da molti paesi. La certificazione Energy Star garantisce l'acquisto di un prodotto in linea con i più recenti standard in materia di efficienza energetica e che assicura un consumo ottimale a tutti i livelli di funzionamento. I nuovi monitor Philips sono dotati di certificazione Energy Star 5.0 e rispettano (o superano) gli standard fissati in materia. In modalità di riposo, ad esempio, lo standard Energy Star 5.0 richiede meno di 1 W di energia, mentre i monitor Philips ne consumano meno di 0,5 W. Per ulteriori dettagli: www.energystar.gov
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