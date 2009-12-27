ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore-superiore-sinistra
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore-superiore-sinistra
  • Immagine principale

Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD con base Ergo, USB, audio

240B1CB/00

Ampio schermo ergonomico aziendale per una maggiore produttività

Grazie alle opzioni SmartImage, audio stereo anteriore, porta USB e base Ergo, il display aziendale a risparmio energetico 240B1 aumenta la produttività

Vedi tutti i vantaggi

Ampio schermo ergonomico aziendale per una maggiore produttività

  • B-line da 61 cm (24")

  • Formato 16:10

SmartImage: esperienza di visualizzazione intuitiva ottimizzata

SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità per ufficio, immagini, intrattenimento, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!

Regolazione schermo inclinabile e girevole per un angolo di visione ideale

Lo schermo è inclinabile e girevole grazie a un meccanismo incorporato nella base che consente la regolazione del monitor in avanti e indietro.

Energy Star per una maggiore efficacia e un basso consumo energetico

Il programma Energy Star è sponsorizzato dall'EPA degli Stati Uniti ed è un programma per l'efficienza energetica adottato da molti paesi. La certificazione Energy Star garantisce l'acquisto di un prodotto in linea con i più recenti standard in materia di efficienza energetica e che assicura un consumo ottimale a tutti i livelli di funzionamento. I nuovi monitor Philips sono dotati di certificazione Energy Star 5.0 e rispettano (o superano) gli standard fissati in materia. In modalità di riposo, ad esempio, lo standard Energy Star 5.0 richiede meno di 1 W di energia, mentre i monitor Philips ne consumano meno di 0,5 W. Per ulteriori dettagli: www.energystar.gov

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee