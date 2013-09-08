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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
G Line
23" (58,4 cm)
Occhiali 3D, con tecnologia FPR
Grazie alle prestazioni di Easy 3D, che riducono lo sfarfallio e l'effetto fantasma delle immagini, puoi goderti le immagini 3D per ore nel massimo comfort. Gli occhiali 3D compatibili sono leggeri e non richiedono batterie. Oggi guardare il 3D a casa tua è più facile che mai.
Massimo divertimento con gli occhiali 3D leggeri, polarizzati e facili da usare. Questi occhiali 3D senza sfarfallio non sono solo facili da sostituire e mantenere, ma sono anche convenienti in modo da dare a tutti i membri della famiglia la possibilità di averne un paio. Poiché non ci sono batterie o cavi, potrai utilizzarli tutto il tempo che vuoi.
Trasforma la tua raccolta 2D in 3D toccando semplicemente un pulsante! Facilmente accessibile mediante un tasto di scelta rapida sulla cornice, questa funzione ti consente di reinventare la tua raccolta preferita di giochi, film e video 2D trasformandola in 3D.
4.7
su 5
7
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
DrLuis1937
08/09/2013
Italia
Prodotto eccellente e molto affidabile
Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Sì, consiglio questo prodotto
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lince8579
16/04/2013
Italia
ottimo
Un ottimo prodotto e facile da configurare sono molto soddisfatto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED
Jean87
23/04/2013
France
Bon produit à condition .... !
La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Per evitare effetti negativi quali stordimento, mal di testa o disorientamento, si consiglia di non dedicarsi alla visione di contenuti 3D per periodi di tempo prolungati.
I genitori devono tenere sotto controllo i propri bambini durante la visione in 3D e verificare che non mostrino i disturbi sopraccitati. La visione in 3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 6 anni.
Leggere attentamente il manuale di istruzioni per ulteriori informazioni sul 3D e sulla salute
Per la scheda VGA e altri requisiti per il funzionamento 3D, visita il sito Web www.philips.com/support per altre informazioni.