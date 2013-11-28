ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Intrattenimento TV eccezionale sul tuo monitor LED Full HD
  • Intrattenimento TV eccezionale sul tuo monitor LED Full HD
  • Intrattenimento TV eccezionale sul tuo monitor LED Full HD
  • Intrattenimento TV eccezionale sul tuo monitor LED Full HD
  • Intrattenimento TV eccezionale sul tuo monitor LED Full HD
  • Intrattenimento TV eccezionale sul tuo monitor LED Full HD
  • Intrattenimento TV eccezionale sul tuo monitor LED Full HD
  • Intrattenimento TV eccezionale sul tuo monitor LED Full HD

Fuori produzione

Monitor LCD, retroilluminazione LED

231TE4LB/00

3.7
| (26) Recensioni
Intrattenimento TV eccezionale sul tuo monitor LED Full HD
Scopri le grandi performance multimediali sullo schermo Philips Motivo Full HD. Con sintonizzatore TV, ingresso HDMI e audio potente, non potresti fare scelta migliore.
Vedi tutti i vantaggi

con sintonizzatore DTV

Intrattenimento TV eccezionale sul tuo monitor LED Full HD

  • Motivo

  • 23" (58,4 cm)

  • Display Full HD

Tecnologia LED per colori naturali

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

Sintonizzatore TV digitale incorporato per vedere i programmi televisivi sul PC

Un sintonizzatore TV digitale integrato in un monitor per ricevere e visualizzare segnali TV di alta qualità da varie sorgenti.

Display LCD Full HD con risoluzione 1920x1080p

Display LCD Full HD con risoluzione 1920x1080p

Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.7

su 5

26

Recensioni

28/11/2013

Italia

Italia

CARATTERISTICHE ECCELENTI

ECCELLENTE QUALITA' PREZZO E LEGGE I FILE MOV. DI TUTTE LE TV CHE AVEVO VISTO FINORA NESSUNA VANTAVA TALE CARATTERISTICA

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 221TE4LB Monitor LCD, retroilluminazione LED

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 221TE4LB Monitor LCD, retroilluminazione LED

08/09/2013

Italia

Italia

pratico e funzionale

Ne sono pienamente soddisfatto(ho sempre apprezzato i prodotti Philips).

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 221TE4LB Monitor LCD, retroilluminazione LED

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 221TE4LB Monitor LCD, retroilluminazione LED

01/03/2013

Italia

Italia

molto buono

prodotto di facile utilizzo.intuitivo. Colori e lucentezza incredibili per la fascia di prezzo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 221TE4LB Monitor LCD, retroilluminazione LED

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 221TE4LB Monitor LCD, retroilluminazione LED

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee