Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Supporto
22PFT4000/12
Fuori produzione
In che modo è possibile riorganizzare i canali del televisore?
Cosa fare se vengono visualizzate strisce orizzontali o verticali sullo schermo?
Come modificare il formato immagine?
Cosa fare quando il televisore si riavvia o si blocca?
Cosa fare se la luce LED anteriore lampeggia in base a una sequenza regolare?
Cosa fare se il televisore non si accende?
Cosa fare quando il televisore non risponde al telecomando infrarossi?
Cosa fare se l'aggiornamento del software non riesce?
Come procedere in caso di problema con uno o più canali? [Segnale DVB-S]
Cosa fare se si verifica un problema con uno o più canali? [Segnale DVB-C]
Come procedere in caso di un problema con uno o più canali? [segnale DVB-T]
Che cosa si deve fare quando appare il messaggio "Server Philips non trovato" (Philips server not found)?
Cosa fare nel caso in cui si ha difficoltà nello stabilire una connessione wireless?
Come trovare il numero di modello del televisore?
Come inserire modulo CAM e la scherda CI+ nel televisore?
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto