Acquistato circa due mesi fa da Unieuro Latina. Stiamo parlando di una TV il cui street price è di circa 160 euro. L'utilizzo è immediato ed intuitivo. Inoltre premendo il tasto azzurro del telecomando si attiva la guida completa (il manuale d'uso) della TV. Le funzioni sono descritte in modo chiaro. Il telecomando è piccolo, ma è OK. Lo schermo da 22 pollici full HD si vede piutosto bene e l'audio è accettabile per una TV sottiletta. La sintonizzazione e la visione dei canali del digitale terrestre sono OK. La visualizzazione di filmati in full HD (1080p) via HDMI è OK. Provato sia con lettore Blu-ray sia con lettore multimediale. Inoltre la funzione easy-link è effettiva e con lo stesso telecomando della TV (o con un altro qualsiasi telecomando di TV Philips) si possono comandare i dispositivi collegati alla TV via HDMI (lasciando nel cassetto i telecomandi dei vari dispositivi). Provato con il lettore multimediale Philips HMP5000. Impostazione della lingua e sottotitoli del filmato DVD da riprodurre. Funzioni di avanzamento veloce (forward e backward) .Tutto OK. Inoltre funziona bene come Monitor di PC. Anzi questo è l'utilizzo principale che ne faccio io. Sfruttando il fatto che la TV è inclinata all'indietro di 7-8 gradi e l'altezza dei piedini è circa 1 cm, la rendono di fatto ideale per appoggiarla su una scrivania e usarla come monitor del PC. Porto occhiali multifocali e finalmente posso assumere una postura corretta mentre uso il PC senza problem di cervicale!!! Il collegamento con il PC avviene senza problema se si usa la porta VGA, mentre se si usa la connessione HDMI è necessario impostare alcuni parametri software. Nel mio caso, ho collegato PC e TV via HDMI nel seguente modo. Il PC ha una comunissima scheda video NVIDIA e aprendo il pannello di controllo della scheda ho "cambiato la risoluzione" creando una risoluzione custom impostando il valore 1840x1080 sia per il display mode sia per il timing. Una volta applicate le impostazioni, la visualizzazione è corretta ed inoltre la TV riproduce anche l'audio inviato dal PC. Non ultimo, la TV è assemblata in Polonia (come tutte le gloriose TV Philips del passato) da TP Vision. Che dire, un ottima piccola ed economica TV che brucia la concorrenza. Ho anche acquistato, sempre da Unieuro Latina, il 24 pollici HD-ready della stessa serie e lo messo in Cucina. Risoluzione a parte, tutte le altre funzionalità sono identiche.