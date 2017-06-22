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Fuori produzione
22PFT4000/12
TV LED sottile Full HD
Tutto ciò di cui hai bisogno in un design compatto: TV LED sottile Philips serie 4000 con Digital Crystal Clear. Scopri immagini nitide, un audio chiaro e funzionalità aggiuntive come le porte USB e HDMI aggiuntive. La scelta ideale per qualsiasi stanza della tua casa.
56 cm (22")
TV LED Full HD
DVB-T/T2/C
Elegante, compatto e leggero. Il tuo piccolo schermo TV ti consente di guardare i tuoi programmi preferiti in cucina, di seguire i telegiornali mentre lavori in garage e ti mantiene aggiornato sui risultati sportivi anche durante una grigliata all'aperto. Questo TV portatile segue sempre il divertimento!
I TV tradizionali sono dotati di una cornice simile a quella di un quadro. La nostra cornice è moderna e ultra sottile, per farti ammirare un'immagine più ampia.
Per consentirti di ammirare immagini naturali da qualsiasi sorgente, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita o il telegiornale, oppure quando vuoi condividere un video con gli amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.
3.3
su 5
47
Recensioni
B61b4120
22/06/2017
Italia
Compratore verificato
Il tv di mamma
Ottimo prodotto in tutta la sua funsionalita e nel prezzo.
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD
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quinto962
13/08/2016
Italia
Compratore verificato
Prodotto eccellente
Prodotto molto valido sotto tutti i punti di vista. Ottimo rapporto qualita'/prezzo.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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johnnyjj
02/07/2016
Italia
Compratore verificato
BELLISSIMO E CHIARO
L’ho posizionato in cucina, i colori sono molto chiari ma la cosa che mi ha colpito di più è il design. Non la solita TV con le stesse forme delle altre.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.