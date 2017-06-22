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Fuori produzione

4000 seriesTV LED sottile Full HD

22PFT4000/12

3.3

| (47) Recensioni

TV LED sottile Full HD

Tutto ciò di cui hai bisogno in un design compatto: TV LED sottile Philips serie 4000 con Digital Crystal Clear. Scopri immagini nitide, un audio chiaro e funzionalità aggiuntive come le porte USB e HDMI aggiuntive. La scelta ideale per qualsiasi stanza della tua casa.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Digital Crystal Clear

TV LED sottile Full HD

  • 56 cm (22")

  • TV LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

TV portatile compatto: progettato per seguire sempre il divertimento

Elegante, compatto e leggero. Il tuo piccolo schermo TV ti consente di guardare i tuoi programmi preferiti in cucina, di seguire i telegiornali mentre lavori in garage e ti mantiene aggiornato sui risultati sportivi anche durante una grigliata all'aperto. Questo TV portatile segue sempre il divertimento!

Cornice ultra sottile per ammirare un'immagine ancora più ampia

Cornice ultra sottile per ammirare un'immagine ancora più ampia

I TV tradizionali sono dotati di una cornice simile a quella di un quadro. La nostra cornice è moderna e ultra sottile, per farti ammirare un'immagine più ampia.

Digital Crystal Clear: una precisione che vorrai condividere

Per consentirti di ammirare immagini naturali da qualsiasi sorgente, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita o il telegiornale, oppure quando vuoi condividere un video con gli amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.3

su 5

47

Recensioni

22/06/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Il tv di mamma

Ottimo prodotto in tutta la sua funsionalita e nel prezzo.

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD

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13/08/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto eccellente

Prodotto molto valido sotto tutti i punti di vista. Ottimo rapporto qualita'/prezzo.

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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02/07/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

BELLISSIMO E CHIARO

L’ho posizionato in cucina, i colori sono molto chiari ma la cosa che mi ha colpito di più è il design. Non la solita TV con le stesse forme delle altre.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.