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Fuori produzione
226E9QHAB/00
Dettagli nitidi e vivaci, incredibile design
Questo elegante monitor Brilliance offre la migliore esperienza visiva, oltre ogni confine. L'ampio display ti permette di ammirare immagini sempre nitide e di alta qualità da qualsiasi angolazione. Immagini senza sfarfallio per ridurre l'affaticamento degli occhi dopo un uso prolungato.
E Line
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
Il gioco non dovrebbe essere una scelta tra grafica incostante o fotogrammi interrotti. Con il nuovo monitor Philips non sarà così. Otterrai prestazioni fluide e senza artefatti con quasi tutte le frequenze di fotogrammi e tempi di refresh e di risposta ultrarapidi, grazie alla tecnologia AMD FreeSync™.
3.6
su 5
14
Recensioni
theperson
30/12/2021
United Kingdom
Nice
Its just all-round good. I dont know if it is mountable tho?
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 226E9QHAB LCD monitor
Data di utilizzo 2020-12-30
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 226E9QHAB LCD monitor
Data di utilizzo 2020-12-30
Lion 66
07/07/2020
United Kingdom
Compratore verificato
Crystal Clear
Does exactly what I need it to do. Very easy to set up and very clear. Made working from home a lot easier.
Pro
Easy set up and clear flicker free image.
Contro
None
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 226E9QHAB LCD monitor
Data di utilizzo 2019-06-07
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 226E9QHAB LCD monitor
Data di utilizzo 2019-06-07
Keith68
10/10/2019
United Kingdom
Compratore verificato
Excellent product
This monitor does exactly what it is meant to do. It plugged straight in to my computer and worked first time. All I had to do was resize the image to fit the screen. The picture is very clear and sharp, and the high quality is particularly noticeable when playing videos. Using the menu is a bit fiddly and takes some getting used to but once everything is set up you should rarely need to use it. The base takes quite a bit of room on the desk but on the other hand the monitor is very stable. Overall excellent for the price.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 226E9QHAB LCD monitor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 226E9QHAB LCD monitor
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
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Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.