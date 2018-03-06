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Fuori produzione

Monitor LCD Full HD

223V7QSB/00

3

| (2) Recensioni

Immagini brillanti e nitide a tutto schermo

Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.

Vedi tutti i vantaggi

Immagini brillanti e nitide a tutto schermo

  • V Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Display con cornice sottile per una visione perfetta

Display con cornice sottile per una visione perfetta

I nuovi display Philips includono cornici ultra sottili per distrazioni minime e massima superficie di visione. Ideali per configurazioni con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questi display con cornice ultra sottile danno la sensazione di usare un solo, grande display.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

2

Recensioni

4
3
2

06/03/2018

Italia

Italia

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QSB Monitor LCD Full HD

21/11/2017

Italia

Italia

un monitor full hd senza entrata hd

lo vendono come full hd ma ha solo entrata vga e dvi...inutilizzabile, un vera presa in giro

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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