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Fuori produzione

Monitor LCD con SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.4

| (22) Recensioni

Eccezionali immagini LED con colori vivaci

Scopri immagini LED brillanti su questo display Philips. Dotato di HDMI e SmartControl Lite, è una scelta perfetta!

Vedi tutti i vantaggi

Eccezionali immagini LED con colori vivaci

  • V Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

Tecnologia LED per colori vivaci

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.4

su 5

22

Recensioni

20/04/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto eccellente

Lo desideravo proprio così protegge nahe la vista con coloribrillanti.

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Questa revisione è stata effettuata per 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

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05/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Using 2 connected to my Acer Laptop

Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)

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Questa revisione è stata effettuata per 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

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Questa revisione è stata effettuata per 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

29/03/2021

España

España

Compratore verificato

Correcto en todo

No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos

Pro

Gama color, brillo, tiempo respuesta

Contro

Una salida de audio?

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Data di utilizzo 2020-02-29

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Data di utilizzo 2020-02-29

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