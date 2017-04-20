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Fuori produzione
223V5LHSB2/00
Eccezionali immagini LED con colori vivaci
Scopri immagini LED brillanti su questo display Philips. Dotato di HDMI e SmartControl Lite, è una scelta perfetta!
V Line
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
3.4
su 5
22
Recensioni
Giamus61
20/04/2017
Italia
Compratore verificato
Prodotto eccellente
Lo desideravo proprio così protegge nahe la vista con coloribrillanti.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Sì, consiglio questo prodotto
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Fsurfer
05/09/2018
United Kingdom
Using 2 connected to my Acer Laptop
Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)
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Questa revisione è stata effettuata per 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
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Sator
29/03/2021
España
Compratore verificato
Correcto en todo
No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos
Pro
Gama color, brillo, tiempo respuesta
Contro
Una salida de audio?
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Questa revisione è stata effettuata per 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Data di utilizzo 2020-02-29
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2020-02-29