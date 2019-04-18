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Software e driver

Driver per Windows 8 - English (US)

  • versione: 222B9T
  • ZIP file, 9.5 kB
  • 18 April 2019

Driver per Windows 7 - English (US)

  • versione: 222B9T
  • ZIP file, 9.5 kB
  • 18 April 2019

Manuali e documentazione

Nota su certificazione TCO - English (US)

  • PDF file, 101.2 kB
  • 9 June 2023

Guida rapida

  • PDF file, 4.9 MB
  • 27 December 2024

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