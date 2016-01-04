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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD con retr. LED

19S4QAB/01

Funzioni essenziali, prestazioni efficienti

Lo schermo Philips, con il 25% di materiali riciclati e alloggiamento privo di PVC e BFR, è ideale per una produttività ecocompatibile.

Vedi tutti i vantaggi

per la massima produttività

Funzioni essenziali, prestazioni efficienti

  • S Line

  • 19" (48,3 cm)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate

SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!

Tecnologia IPS-ADS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia IPS-ADS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS-ADS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visivo estremamente ampio di 178/178º, rendendo possibile la visione da quasi tutte le angolazioni. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS-ADS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.

Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali

Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.

Specifiche tecniche

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