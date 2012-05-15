Visualizzazione dei contenuti HD

Un monitor ad alta definizione è un dispositivo dotato di display che consente di ottenere immagini di altissima qualità ed è in grado di gestire fonti HD come i decoder ad alta definizione. Un monitor HD offre una qualità video superiore rispetto alla scansione progressiva ed è in linea con i rigorosi standard per gli schermi HD che gestiscono segnali per immagini di alta qualità e ad alta risoluzione attraverso un collegamento universale per connessioni VGA analogiche o DVI digitali senza compressione e con supporto HDCP. Questo tipo di monitor gestisce segnali 720p (1280 x 720p a 50 e 60 Hz progressivi) e 1080i (1920 x 1080i a 50 e 60 Hz interlacciati).