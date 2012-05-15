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Fuori produzione
Display LED: un contrasto senza precedenti!
Questo display LED eco-compatibile è dotato di un eccezionale fattore di contrasto da 1000000:1. Con ingressi doppi, colori naturali, il formato SmartContrast e la finitura lucida, il modello 190EL1 è la scelta ideale per tutte le tue esigenze
19'' (48,3 cm) E-line
HD+ 1440x900
Finitura lucida attraente ed elegante che si abbina perfettamente allo stile della tua casa.
Philips produce e progetta prodotti dotati di display in conformità ai rigorosi standard della direttiva di restrizione sulle sostanze pericolose (RoHS), che limitano l'utilizzo di piombo e altre sostanze tossiche nocive per l'ambiente.
Un monitor ad alta definizione è un dispositivo dotato di display che consente di ottenere immagini di altissima qualità ed è in grado di gestire fonti HD come i decoder ad alta definizione. Un monitor HD offre una qualità video superiore rispetto alla scansione progressiva ed è in linea con i rigorosi standard per gli schermi HD che gestiscono segnali per immagini di alta qualità e ad alta risoluzione attraverso un collegamento universale per connessioni VGA analogiche o DVI digitali senza compressione e con supporto HDCP. Questo tipo di monitor gestisce segnali 720p (1280 x 720p a 50 e 60 Hz progressivi) e 1080i (1920 x 1080i a 50 e 60 Hz interlacciati).
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5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Kety
15/05/2012
España
Este producto es fantastico
Mi monitor es estupendo, ningún problema, muy buena definición y una muy buena calidad/precio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 191EL1SB LED Monitor
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