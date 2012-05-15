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Fuori produzione

Monitor LED

190EL1SB/00

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Display LED: un contrasto senza precedenti!

Questo display LED eco-compatibile è dotato di un eccezionale fattore di contrasto da 1000000:1. Con ingressi doppi, colori naturali, il formato SmartContrast e la finitura lucida, il modello 190EL1 è la scelta ideale per tutte le tue esigenze

Vedi tutti i vantaggi

Display LED: un contrasto senza precedenti!

  • 19'' (48,3 cm) E-line

  • HD+ 1440x900

Finitura lucida per completare i tuoi arredi

Finitura lucida attraente ed elegante che si abbina perfettamente allo stile della tua casa.

Conforme agli standard RoHS per una maggiore tutela ambientale

Philips produce e progetta prodotti dotati di display in conformità ai rigorosi standard della direttiva di restrizione sulle sostanze pericolose (RoHS), che limitano l'utilizzo di piombo e altre sostanze tossiche nocive per l'ambiente.

Visualizzazione dei contenuti HD

Un monitor ad alta definizione è un dispositivo dotato di display che consente di ottenere immagini di altissima qualità ed è in grado di gestire fonti HD come i decoder ad alta definizione. Un monitor HD offre una qualità video superiore rispetto alla scansione progressiva ed è in linea con i rigorosi standard per gli schermi HD che gestiscono segnali per immagini di alta qualità e ad alta risoluzione attraverso un collegamento universale per connessioni VGA analogiche o DVI digitali senza compressione e con supporto HDCP. Questo tipo di monitor gestisce segnali 720p (1280 x 720p a 50 e 60 Hz progressivi) e 1080i (1920 x 1080i a 50 e 60 Hz interlacciati).

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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1

15/05/2012

España

España

Este producto es fantastico

Mi monitor es estupendo, ningún problema, muy buena definición y una muy buena calidad/precio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 191EL1SB LED Monitor

Sì, consiglio questo prodotto

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