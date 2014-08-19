ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

ColorVisionLampadina viola per fari

12972CVPPS2

4

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Cambia stile con la luce

ColorVision aggiunge un tocco di colore alle ottiche della tua auto con i colori blu, verde, giallo o viola. Queste innovative lampadine colorate per auto rispettano gli standard del codice stradale e ti permettono di personalizzare la tua guida proiettando sempre una luce bianca e sicura.

Vedi tutti i vantaggi

Aggiungi un tocco di colore

Cambia stile con la luce

  • Tipo di lampadina: H7

  • Confezione da: 2

  • 12 V, 55 W

Disponibile per le tipologie di lampadine per auto più diffuse: H4 e H7

Disponibile per le tipologie di lampadine per auto più diffuse: H4 e H7

Per scoprire quale lampadina Philips Color Vision è perfetta per la tua automobile, vai su www.philips.com/automotive

Colora le tue luci in blu, verde, giallo o viola

Colora le tue luci in blu, verde, giallo o viola

Philips ColorVision consente di aggiungere un tocco personalizzato di colore alle ottiche della tua auto. Scegli tra blu, verde, giallo o viola e personalizza la tua guida.

Le lampadine colorate per auto rispettano il codice stradale

Le lampadine colorate per auto rispettano il codice stradale

Le lampadine ColorVision rispettano tutte le normative ECE e sono dotate di una certificazione che ne attesta la conformità: conservala sempre all'interno della tua auto.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

19/08/2014

Nederland

Nederland

Voegt net iets extra's toe

Ik heb sinds een aantal weken de paarse color vision lampjes in mijn koplampen zitten. Ik wist eerst niet goed wat ik moest verwachten, zou ik nu knalpaarse lampen hebben en zou ik door iedere politieagent van de weg af worden getrokken? Maar dat is niet het geval, de lampjes geven een licht roze gloed af. Het is erg subtiel maar voegt wel net dat extra's toe aan je auto. Tevens zijn de lampjes EU goedgekeurd en kun je er dus zonder zorgen heel Europa mee rond toeren. Leuk hebbedingetje voor je auto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

16/07/2014

Nederland

Nederland

Veilige lamp met een subtiel kleurtje

Toen ik nieuwe lampjes moest halen voor mijn auto, heb ik gekozen voor de lampjes met een touch of color. Deze lamp staat voor: een heldere veilige lamp met een vleugje kleur. Voor mijn grijze Seat heb ik daarom gekozen voor de kleur paars, die meer aandoet als roze. Vooral bij het inparkeren in een parkeergarage zie ik een mooie roze gloed over de muur schijnen, zonder dat ik het gevoel heb dat ik met roze lichten rijdt. Aanrader voor mensen die graag iets extra's aan hun auto toe willen voegen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee