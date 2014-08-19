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Fuori produzione
Cambia stile con la luce
ColorVision aggiunge un tocco di colore alle ottiche della tua auto con i colori blu, verde, giallo o viola. Queste innovative lampadine colorate per auto rispettano gli standard del codice stradale e ti permettono di personalizzare la tua guida proiettando sempre una luce bianca e sicura.
Tipo di lampadina: H7
Confezione da: 2
12 V, 55 W
Per scoprire quale lampadina Philips Color Vision è perfetta per la tua automobile, vai su www.philips.com/automotive
Philips ColorVision consente di aggiungere un tocco personalizzato di colore alle ottiche della tua auto. Scegli tra blu, verde, giallo o viola e personalizza la tua guida.
Le lampadine ColorVision rispettano tutte le normative ECE e sono dotate di una certificazione che ne attesta la conformità: conservala sempre all'interno della tua auto.
4.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Sandra77
19/08/2014
Nederland
Voegt net iets extra's toe
Ik heb sinds een aantal weken de paarse color vision lampjes in mijn koplampen zitten. Ik wist eerst niet goed wat ik moest verwachten, zou ik nu knalpaarse lampen hebben en zou ik door iedere politieagent van de weg af worden getrokken? Maar dat is niet het geval, de lampjes geven een licht roze gloed af. Het is erg subtiel maar voegt wel net dat extra's toe aan je auto. Tevens zijn de lampjes EU goedgekeurd en kun je er dus zonder zorgen heel Europa mee rond toeren. Leuk hebbedingetje voor je auto.
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Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp
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Leonie79
16/07/2014
Nederland
Veilige lamp met een subtiel kleurtje
Toen ik nieuwe lampjes moest halen voor mijn auto, heb ik gekozen voor de lampjes met een touch of color. Deze lamp staat voor: een heldere veilige lamp met een vleugje kleur. Voor mijn grijze Seat heb ik daarom gekozen voor de kleur paars, die meer aandoet als roze. Vooral bij het inparkeren in een parkeergarage zie ik een mooie roze gloed over de muur schijnen, zonder dat ik het gevoel heb dat ik met roze lichten rijdt. Aanrader voor mensen die graag iets extra's aan hun auto toe willen voegen.
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Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp
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