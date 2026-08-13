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VisionPlusMaggiore sicurezza e comfort

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Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
Le lampadine VisionPlus offrono un'emissione luminosa più potente rispetto ai prodotti standard e, pertanto, rappresentano la scelta ideale per i guidatori responsabili. Offrendo prestazioni elevate e valore eccellente, soddisfano anche i guidatori più esigenti.
Vedi tutti i vantaggi

Qualità superiore e migliore visibilità

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

  • Tipo di lampadina: P21W

  • 12 V, 21 W

  • Fino al 60% di visibilità in più

  • Lampadina per auto ultraresistente

  • Numero di lampadine: 2

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

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Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Ampia gamma di lampadine da 12V per tutte le funzioni

Ampia gamma di lampadine da 12V per tutte le funzioni

Quale lampadina da 12V, per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto: abbagliante, anabbagliante, fendinebbia anteriore, indicatore di direzione anteriore, indicatore di direzione laterale, indicatore di direzione posteriore, luce di stop, luce di retromarcia, fendinebbia posteriore, luce targa, luce posteriore di posizione/parcheggio, luci abitacolo

Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per il settore automobilistico sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto e sia su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

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