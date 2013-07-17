Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
La lampadina alogena Philips X-tremeVision offre fino al 100% di visibilità in più. X-tremeVision è progettata con una tecnologia all'avanguardia per garantire la massima luminosità. È conforme all'omologazione ECE per l'utilizzo legale su strada.
Tipo di lampadina: H1
Confezione da: 1
12 V, 55 W
Grazie all'esclusivo design del prodotto, X-tremeVision offre una luminosità su strada senza precedenti
X-tremeVision garantisce tempi di reazione più rapidi consentendoti di rilevare in anticipo ostacoli e segnaletica stradale. L'illuminazione è una parte fondamentale dell'esperienza di guida ed è un elemento chiave per prevenire gli incidenti. Questo prodotto consente di raggiungere lo scopo aumentando la visibilità e l'illuminazione complessiva della strada.
X-tremeVision è completamente conforme all'omologazione ECE per l'utilizzo legale su strada.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
sasà
17/07/2013
Italia
fari con lenticolare anteriori fiat punto 2002
ho risolto il problema della poca luce dei fari anteriori F. punto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb