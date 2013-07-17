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Fuori produzione

X-tremeVisionlampada fari auto

12258XVB1

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

La lampadina alogena Philips X-tremeVision offre fino al 100% di visibilità in più. X-tremeVision è progettata con una tecnologia all'avanguardia per garantire la massima luminosità. È conforme all'omologazione ECE per l'utilizzo legale su strada.

Vedi tutti i vantaggi

Migliora la tua visibilità su strada

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

  • Tipo di lampadina: H1

  • Confezione da: 1

  • 12 V, 55 W

Vedi più lontano e reagisci più velocemente con una visibilità fino al 100% superiore

Grazie all'esclusivo design del prodotto, X-tremeVision offre una luminosità su strada senza precedenti

Eccezionale comfort e sicurezza di guida

X-tremeVision garantisce tempi di reazione più rapidi consentendoti di rilevare in anticipo ostacoli e segnaletica stradale. L'illuminazione è una parte fondamentale dell'esperienza di guida ed è un elemento chiave per prevenire gli incidenti. Questo prodotto consente di raggiungere lo scopo aumentando la visibilità e l'illuminazione complessiva della strada.

Conforme agli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

X-tremeVision è completamente conforme all'omologazione ECE per l'utilizzo legale su strada.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
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1

17/07/2013

Italia

Italia

fari con lenticolare anteriori fiat punto 2002

ho risolto il problema della poca luce dei fari anteriori F. punto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

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Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

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