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Non riesco ad accendere/spegnere il ventilatore a torre Philips

Se non si riesce ad accendere, spegnere o cambiare modalità del ventilatore a torre Philips, le possibili cause e soluzioni sono riportate di seguito.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: CX5540/01, CX5550/00, CX5550/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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