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Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: CX5540/01, CX5550/00, CX5550/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
Il ventilatore Philips emette uno strano odore
La griglia anteriore del ventilatore Philips è sporca
Non riesco ad accendere/spegnere il ventilatore a torre Philips
Il flusso di aria del ventilatore a torre Philips è debole
Il ventilatore Philips emette un rumore insolito quando oscilla
Il ventilatore a torre Philips si spegne improvvisamente
La base del ventilatore a torre Philips vibra o traballa
Il telecomando del ventilatore a torre Philips non funziona