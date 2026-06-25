Come si rimuove il calcare dal cura tessuti a vapore/dalla soluzione All-In-One Philips?

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Garanzia di 2 anni
Leggere l'articolo riportato di seguito per trovare il modello del cura tessuti a vapore/della soluzione All-in-One Philips ed seguire la corretta procedura di rimozione del calcare.
Sistema di stiratura a vapore portatile:
Per trovare il modello del sistema di stiratura a vapore portatile Philips e seguire la procedura di rimozione del calcare corretta, consultare il manuale dell'utente o il numero di modello sotto il serbatoio dell'acqua, sul retro dell'impugnatura o sotto la bocchetta del sistema di stiratura a vapore (vedere le immagini a e B). Esempi di numeri di modello sono: STH7030/10, GC801/10.
Sistema di stiratura a vapore con supporto:
Per trovare il modello del sistema di stiratura a vapore con supporto Philips e seguire la procedura di rimozione del calcare corretta, consultare il manuale dell'utente o il numero di modello sotto la base del sistema di stiratura a vapore con supporto (vedere l'immagine C). Esempi di numeri di modello sono: STE3170/80, GC482/27.
Con il passare del tempo, l'apparecchio può accumulare calcare. Più dura è l'acqua nella zona, più rapidamente si sviluppano e si solidificano impurità di calcare. Rimuovere il calcare dal cura tessuti a vapore Philips ogni 1-2 mesi può evitare macchie marroni, acqua marrone e perdite. Una pulizia regolare mantiene la produzione di vapore al massimo e prolunga la durata dell'apparecchio.
Le informazioni riportate di seguito si applicano solo a: StyleTouch Pure (GC440, GC442) serie 8000 (GC800, GC801, GC810).
Nota: La rimozione del calcare dal cura tessuti dovrebbe essere eseguita circa una volta al mese, o più frequentemente se l'acqua della zona è molto dura.
Le informazioni riportate di seguito si applicano solo a: Serie 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Nota: Se il cura tessuti a vapore viene utilizzato regolarmente, la rimozione del calcare dovrebbe essere eseguita circa una volta al mese, o più frequentemente se l'acqua della zona è molto dura.
Le informazioni riportate di seguito si applicano solo a: All-in-One serie 8600 (AIS8540) | All-in-One serie 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-in-1 (GC617, GC618).
Grazie al design del motore brevettato di Philips, non è necessario rimuovere il calcare dall'apparecchio. Il calcare viene automaticamente rimosso e conservato all'interno della base dell'apparecchio. Abbiamo progettato questo spazio per conservare il calcare in modo da non richiedere ulteriori azioni all'utente.
È possibile produrre vapore a piacimento, utilizzando normale acqua del rubinetto o acqua distillata/demineralizzata se si vive in un'area con acqua dura (è possibile utilizzare anche il 50% di acqua demineralizzata mescolata con acqua del rubinetto).
Le informazioni riportate di seguito si applicano solo a: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Le informazioni riportate di seguito si applicano solo a: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x & GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), Serie 3000 (STE31xx).
Le informazioni riportate di seguito si applicano solo a: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Nota: Se il cura tessuti a vapore viene utilizzato regolarmente, la rimozione del calcare dovrebbe essere eseguita ogni 2 settimane.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: GC527/20R1 , GC800/80R1 , GC365/80R1 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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