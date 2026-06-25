ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Homepage dell'assistenza

Assistenza Philips

Come si rimuove il calcare dal cura tessuti a vapore/dalla soluzione All-In-One Philips?

Leggere l'articolo riportato di seguito per trovare il modello del cura tessuti a vapore/della soluzione All-in-One Philips ed seguire la corretta procedura di rimozione del calcare.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: GC527/20R1 , GC800/80R1 , GC365/80R1 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

Domande frequenti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Cerchi altro?

Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

Homepage dell'assistenza