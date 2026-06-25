Come si rimuove il calcare dal cura tessuti a vapore/dalla soluzione All-In-One Philips?

Sistema di stiratura a vapore portatile:

Per trovare il modello del sistema di stiratura a vapore portatile Philips e seguire la procedura di rimozione del calcare corretta, consultare il manuale dell'utente o il numero di modello sotto il serbatoio dell'acqua, sul retro dell'impugnatura o sotto la bocchetta del sistema di stiratura a vapore (vedere le immagini a e B). Esempi di numeri di modello sono: STH7030/10, GC801/10.



Sistema di stiratura a vapore con supporto:

Per trovare il modello del sistema di stiratura a vapore con supporto Philips e seguire la procedura di rimozione del calcare corretta, consultare il manuale dell'utente o il numero di modello sotto la base del sistema di stiratura a vapore con supporto (vedere l'immagine C). Esempi di numeri di modello sono: STE3170/80, GC482/27.