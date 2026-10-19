Come utilizzare il sistema di ventilazione AirFree con il biberon Avent Natural Response?

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In che modo la tettarella Natural Response semplifica il passaggio dall'allattamento al seno?
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È possibile utilizzare la tettarella Natural Response senza il sistema di ventilazione AirFree?
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Come distinguere le tettarelle Natural dalle tettarelle Natural Response
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Perché le confezioni delle tettarelle Natural Response non presentano più indicazioni relative all'età?
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