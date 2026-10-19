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Come utilizzare il sistema di ventilazione AirFree con il biberon Avent Natural Response?

Assicurarsi di pulire e sterilizzare tutte le parti prima dell'uso.

  1. Tirare la tettarella attraverso l'anello.
  2. Assicurarsi che la tettarella sia completamente tirata attraverso l'anello.
  3. Posizionare il sistema di ventilazione AirFree nel biberon.
  4. Avvitare l'anello per fissare il coperchio.
  5. Posizionare il tappo sulla parte superiore del biberon.
     

 

Sistema di ventilazione AirFree e biberon Natural Response

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCY670/01, SCD838/12, SCD838/13. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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