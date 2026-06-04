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Come si cambia la modalità di pulizia nell'app Sonicare?

È possibile modificare la modalità di pulizia dello spazzolino dall'app Sonicare. Ecco come: 

1. Aprire l'app Sonicare. 

2. Nella schermata di pre-pulizia, toccare il pulsante ^ per espandere le impostazioni dello spazzolino. 

3. Toccare la casella della modalità. Verrà visualizzata la modalità corrente e le varie opzioni tra cui scegliere. 

4. Toccare il cerchio accanto alla modalità che si desidera utilizzare. 

5. Nella schermata di aggiornamento viene visualizzato un segno di spunta, a indicare che la modalità è stata modificata correttamente. 

6. Toccare la freccia < per iniziare la pulizia con la nuova modalità. 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX9992/11 , HX9992/12 .

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