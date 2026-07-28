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Come si rimuovono le macchie bianche/marroni dalla piastra riscaldante dello sterilizzatore Philips Avent?

Le macchie bianche/marroni sono causate dal calcare. Il calcare che si accumula nelle apparecchiature è il residuo dei minerali naturalmente contenuti nell'acqua che non evaporano quando l'acqua viene riscaldata. Più dura è l'acqua, più veloce è l'accumulo di calcare. Sebbene non sia nocivo, è antiestetico, difficile da pulire e può compromettere il funzionamento degli apparecchi o danneggiare i componenti interni se non viene rimosso. Si consiglia di decalcificare lo sterilizzatore almeno ogni 2 settimane per garantirne il funzionamento ottimale. Seguire le istruzioni riportate di seguito su come decalcificare correttamente il dispositivo.

Come si rimuovono le macchie bianche/marroni dalla piastra riscaldante dello sterilizzatore Philips Avent?

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF291/00 , SCF291/00R1 , SCF291/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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