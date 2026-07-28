Assistenza Philips Come si rimuovono le macchie bianche/marroni dalla piastra riscaldante dello sterilizzatore Philips Avent?

Le macchie bianche/marroni sono causate dal calcare. Il calcare che si accumula nelle apparecchiature è il residuo dei minerali naturalmente contenuti nell'acqua che non evaporano quando l'acqua viene riscaldata. Più dura è l'acqua, più veloce è l'accumulo di calcare. Sebbene non sia nocivo, è antiestetico, difficile da pulire e può compromettere il funzionamento degli apparecchi o danneggiare i componenti interni se non viene rimosso. Si consiglia di decalcificare lo sterilizzatore almeno ogni 2 settimane per garantirne il funzionamento ottimale. Seguire le istruzioni riportate di seguito su come decalcificare correttamente il dispositivo.

Istruzioni dettagliate Per lo sterilizzatore per biberon Philips Avent SCF291 Versare 12 ml (2,5 cucchiaini) di aceto di vino bianco (5% di acido acetico) e 120 ml (4 oz) di acqua nel serbatoio dell'acqua. Posizionare il cestello piccolo sulla base. Posizionare il coperchio sopra il cestello.

Nota: Il posizionamento del cestello piccolo sulla base impedisce la fuoriuscita di liquido caldo. Premere il pulsante on/off per accendere l'apparecchio. Lasciare funzionare l'apparecchio per 5 minuti. Premere il pulsante on/off per spegnere l'apparecchio. Lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 5 minuti. Svuotare il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo accuratamente. Rimuovere eventuali tracce di calcare con una spugna. Risciacquare nuovamente e pulire la base con un panno umido.

Nota: I risultati della rimozione del calcare possono variare a seconda della durezza dell'acqua e della frequenza della decalcificazione. Ripetere il ciclo di decalcificazione se necessario. Risciacquare il cestello piccolo e il coperchio per rimuovere la soluzione di aceto. Per lo sterilizzatore e asciugatore per biberon Philips Avent SCF293. Versare 12 ml (2,5 cucchiaini) di aceto di vino bianco (5% di acido acetico) e 120 ml (4 oz) di acqua nel serbatoio dell'acqua. Posizionare il cestello piccolo sulla base. Posizionare il coperchio sopra il cestello.

Nota: Il posizionamento del cestello piccolo sulla base impedisce la fuoriuscita di liquido caldo. Ruotare il pulsante on/off sulla modalità "Sterilize" (Sterilizzazione). Quindi premetelo per accendere l'apparecchio. Lasciare funzionare l'apparecchio per 5 minuti. Premere il pulsante on/off per spegnere l'apparecchio. Lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 5 minuti. Svuotare il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo accuratamente. Rimuovere eventuali tracce di calcare con una spugna. Risciacquare nuovamente e pulire la base con un panno umido.

Nota: I risultati della rimozione del calcare possono variare a seconda della durezza dell'acqua e della frequenza della decalcificazione. Ripetere il ciclo di decalcificazione se necessario. Risciacquare il cestello piccolo e il coperchio per rimuovere la soluzione di aceto. Nota: Utilizzare solo prodotti decalcificanti a base di acido citrico ed evitare tutti gli altri tipi.