In quali paesi è disponibile l'app Sonicare?

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L'app Sonicare e Sonicare For Kids è disponibile per Android e iOS. L'elenco riportato di seguito indica i paesi in cui è disponibile l'app.  

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