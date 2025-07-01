In quali paesi è disponibile l'app Sonicare?

Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
L'app Sonicare e Sonicare For Kids è disponibile per Android e iOS. L'elenco riportato di seguito indica i paesi in cui è disponibile l'app.
L'app Sonicare For Kids è disponibile in Bielorussia. Non è disponibile in Grecia, Kuwait, Portogallo, Arabia Saudita, Serbia, Kazakistan, Israele, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.
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Nord America
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Europa
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Medio Oriente
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Asia-Pacifico
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Africa
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Canada
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Austria
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Kuwait
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Australia
|Sudafrica
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Stati Uniti
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Belgio
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Arabia Saudita
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Cina
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Messico
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Bulgaria
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Emirati Arabi Uniti
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Giappone
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Croazia
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Malesia
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Repubblica Ceca
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Nuova Zelanda
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Danimarca
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|Singapore
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Estonia
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Corea del Sud
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Finlandia
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|Thailandia
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Francia
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Germania
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Grecia
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Ungheria
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Irlanda
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Italia
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Lettonia
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Lituania
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Lussemburgo
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Paesi Bassi
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Norvegia
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Polonia
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Portogallo
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Romania
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Russia
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Serbia
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Slovacchia
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Slovenia
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Spagna
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Svezia
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Svizzera
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Ucraina
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|Regno Unito
|Kazakistan
|Israele
|Turchia
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX7423/09 , HX7423/08 , HX7421/08 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›