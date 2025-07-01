Assistenza Philips In quali paesi è disponibile l'app Sonicare?

L'app Sonicare e Sonicare For Kids è disponibile per Android e iOS. L'elenco riportato di seguito indica i paesi in cui è disponibile l'app.

L'app Sonicare For Kids è disponibile in Bielorussia. Non è disponibile in Grecia, Kuwait, Portogallo, Arabia Saudita, Serbia, Kazakistan, Israele, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.

Nord America Europa Medio Oriente Asia-Pacifico Africa Canada Austria Kuwait Australia Sudafrica Stati Uniti Belgio Arabia Saudita Cina Messico Bulgaria Emirati Arabi Uniti Giappone Croazia Malesia Repubblica Ceca Nuova Zelanda Danimarca Singapore Estonia Corea del Sud Finlandia Thailandia Francia Germania Grecia Ungheria Irlanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Paesi Bassi Norvegia Polonia Portogallo Romania Russia Serbia Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Svizzera Ucraina Regno Unito

Kazakistan

Israele

Turchia

