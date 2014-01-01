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    Assistenza Philips

    Quali sono le modalità di pulizia dello spazzolino Sonicare?

    Pubblicato su 19 agosto 2024

    Lo spazzolino Sonicare dispone di diverse modalità di pulizia. Queste modalità possono variare a seconda dello spazzolino.
    La modalità predefinita dello spazzolino è Clean. Questa modalità offre un tempo di pulizia di 2 minuti ed è adatta all'uso quotidiano. Le altre modalità di pulizia sono: 

     

    ModalitàTempo di puliziaVantaggi
    Clean2 minutiPer una pulizia quotidiana eccezionale.
    Deep Clean3 minutiModalità che dura più a lungo e consente di dedicare più tempo alle varie zone della bocca, per una pulizia profonda e rinvigorente.
    Deep Clean+2-3 minutiSimile a Deep Clean. Se lo spazzolino è connesso all'app, questa modalità dura 2 minuti. Se lo spazzolino non è connesso all'app, questa modalità dura 3 minuti.
    White/White +2 minuti e 40 secondiPer rimuovere le macchie superficiali e lucidare i denti anteriori per un sorriso smagliante.
    Gum Care3 minutiPerfetta per la pulizia di denti e gengive.
    Gum Health3 minuti e 20 secondiModalità che dura più a lungo per dedicare più tempo alla pulizia dei molari e migliorare la salute delle gengive.
    Sensitive2 minutiLeggere vibrazioni per una pulizia delicata ma efficace di denti e gengive sensibili.
    Tongue Care20 secondiPer la pulizia della lingua con la testina TongueCare.
    Polish1 minutoPer sbiancare e lucidare i denti.
    Max Care3 minutiModalità che dura più a lungo e consente un massaggio gengivale in aggiunta alle funzioni per la pulizia quotidiana.


     

    Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX3689/44 , HX3689/43 , HX3792/12 , HX3792/11 , HX7106/01 , HX7108/04 , HX7119/02 , HX7101/04 , HX7400/06 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7113/01 , HX7103/01 , HX7429/02 , HX7101/03 , HX7101/02 , HX7101/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7423/01 , HX7401/01 , HX7429/01 , HX7403/01 , HX7428/02 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7429/03 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7119/01 , HX7111/01 , HX7109/01 , HX7421/01 , HX7108/03 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX6806/03 , HX6807/51 , HX6800/44 , HX3411/01 , HX6807/35 , HX9611/19 , HX6830/35 , HX6807/24 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/89 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9911/88 , HX9911/79 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9992/45 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX6850/57 , HX9913/18 , HX9913/17 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9911/29 , HX6481/50 , HX6352/42 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9914/55 , HX9914/62 , HX9631/16 , HX6807/04 , HX6857/17 , HX6877/29 , HX9392/40 , HX9681/01 , HX9911/09 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX9911/53 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9913/13 , HX9911/03 , HX9913/03 , HX9912/18 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX6856/29 , HX9691/06 , HX9661/02 , HX9641/01 , HX9601/03 , HX9691/02 , HX9901/63 , HX9901/13 , HX9601/02 , HX3412/07 , HX3412/34 , HX6836/24 , HX8935/33 , HX6837/24 , HX6830/44 , HX6800/35 , HX6888/88 , HX6848/92 , HX9142/04 , HX6803/04 , HX6830/53 , HX6851/34 , HX6851/53 , HX6857/28 , HX6807/63 , HX6807/28 , HX6806/04 , HX6859/35 , HX6800/03 , HX6800/63 , HX6839/34 , HX6850/47 , HX6859/29 , HX6870/47 , HX6871/47 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX6839/28 , HX6809/04 , HX9903/03 , HX6601/29 , HX9354/38 , HX9392/39 , HX9359/89 , HX9339/89 , HX9369/89 , HX9396/89 , HX3212/61 , HX9903/13 , HX9944/03 , HX9924/03 , HX9312/04 , HX6971/59 , HX6322/04 , HX9192/01 , HX9398/20 , HX3212/11 , HX3212/03 , HX9352/30 , HX6231/01 , HX8911/02 , HX6732/37 , HX9334/34 , HX9362/67 , HX6311/07 , HX6511/22 , HX9352/04 , HX9112/02 , HX9332/03 , HX9322/12 , HX9342/02 , HX9332/04 , HX6511/02 , HX5350/02 , HX6311/02 , HX6995/10 , HX6932/10 , HX6782/02 , HX6731/02 , HX6985/10 , HX6942/04 , HX6730/02 , HX6511/50 , HX6711/02 , HX6902/02 , HX5551/02 , HX5751/02 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto Fare clic qui per visualizzare meno numeri di prodotto

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