Lo spazzolino Sonicare dispone di diverse modalità di pulizia. Queste modalità possono variare a seconda dello spazzolino.

La modalità predefinita dello spazzolino è Clean. Questa modalità offre un tempo di pulizia di 2 minuti ed è adatta all'uso quotidiano. Le altre modalità di pulizia sono:





Modalità Tempo di pulizia Vantaggi Clean 2 minuti Per una pulizia quotidiana eccezionale. Deep Clean 3 minuti Modalità che dura più a lungo e consente di dedicare più tempo alle varie zone della bocca, per una pulizia profonda e rinvigorente. Deep Clean+ 2-3 minuti Simile a Deep Clean. Se lo spazzolino è connesso all'app, questa modalità dura 2 minuti. Se lo spazzolino non è connesso all'app, questa modalità dura 3 minuti. White/White + 2 minuti e 40 secondi Per rimuovere le macchie superficiali e lucidare i denti anteriori per un sorriso smagliante. Gum Care 3 minuti Perfetta per la pulizia di denti e gengive. Gum Health 3 minuti e 20 secondi Modalità che dura più a lungo per dedicare più tempo alla pulizia dei molari e migliorare la salute delle gengive. Sensitive 2 minuti Leggere vibrazioni per una pulizia delicata ma efficace di denti e gengive sensibili. Tongue Care 20 secondi Per la pulizia della lingua con la testina TongueCare. Polish 1 minuto Per sbiancare e lucidare i denti. Max Care 3 minuti Modalità che dura più a lungo e consente un massaggio gengivale in aggiunta alle funzioni per la pulizia quotidiana.



