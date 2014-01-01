Lo spazzolino Sonicare dispone di diverse modalità di pulizia. Queste modalità possono variare a seconda dello spazzolino.
La modalità predefinita dello spazzolino è Clean. Questa modalità offre un tempo di pulizia di 2 minuti ed è adatta all'uso quotidiano. Le altre modalità di pulizia sono:
|Modalità
|Tempo di pulizia
|Vantaggi
|Clean
|2 minuti
|Per una pulizia quotidiana eccezionale.
|Deep Clean
|3 minuti
|Modalità che dura più a lungo e consente di dedicare più tempo alle varie zone della bocca, per una pulizia profonda e rinvigorente.
|Deep Clean+
|2-3 minuti
|Simile a Deep Clean. Se lo spazzolino è connesso all'app, questa modalità dura 2 minuti. Se lo spazzolino non è connesso all'app, questa modalità dura 3 minuti.
|White/White +
|2 minuti e 40 secondi
|Per rimuovere le macchie superficiali e lucidare i denti anteriori per un sorriso smagliante.
|Gum Care
|3 minuti
|Perfetta per la pulizia di denti e gengive.
|Gum Health
|3 minuti e 20 secondi
|Modalità che dura più a lungo per dedicare più tempo alla pulizia dei molari e migliorare la salute delle gengive.
|Sensitive
|2 minuti
|Leggere vibrazioni per una pulizia delicata ma efficace di denti e gengive sensibili.
|Tongue Care
|20 secondi
|Per la pulizia della lingua con la testina TongueCare.
|Polish
|1 minuto
|Per sbiancare e lucidare i denti.
|Max Care
|3 minuti
|Modalità che dura più a lungo e consente un massaggio gengivale in aggiunta alle funzioni per la pulizia quotidiana.