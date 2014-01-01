Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    Assistenza Philips

    È possibile utilizzare il tiralatte elettrico doppio Philips Avent come tiralatte singolo?

    Pubblicato su 30 marzo 2025

    Sì. È possibile utilizzare il tiralatte elettrico doppio o il tiralatte elettrico indossabile Philips Avent come tiralatte singolo.

    È possibile farlo collegando un solo tubo al motore o scollegando un tubo da una coppetta di raccolta non utilizzata.

    La forza di aspirazione rimarrà stabile anche se non si utilizza il secondo tubo.

    È inoltre possibile rimuovere il tubo scollegato dal motore o, se si utilizza un tiralatte elettrico indossabile, agganciarlo all'accoppiatore del tubo per evitare che intralci e limitare il rumore proveniente dal gruppo motore.

      Domande frequenti

      Contattare Philips

      Siamo a vostra disposizione per aiutarvi

      Contattare Philips

      Siamo a vostra disposizione per aiutarvi

      Cerchi altro?

      Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

      Homepage dell'assistenza
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.