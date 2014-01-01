Sì. È possibile utilizzare il tiralatte elettrico doppio o il tiralatte elettrico indossabile Philips Avent come tiralatte singolo.
È possibile farlo collegando un solo tubo al motore o scollegando un tubo da una coppetta di raccolta non utilizzata.
La forza di aspirazione rimarrà stabile anche se non si utilizza il secondo tubo.
È inoltre possibile rimuovere il tubo scollegato dal motore o, se si utilizza un tiralatte elettrico indossabile, agganciarlo all'accoppiatore del tubo per evitare che intralci e limitare il rumore proveniente dal gruppo motore.