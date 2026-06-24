Come si fa a sapere quando Philips OneBlade è completamente carico?

Se non si è sicuri che Philips OneBlade sia in carica, provare ad accenderlo quando è collegato alla presa di corrente. Se non si accende, significa che è in carica.



Questo perché tutti i modelli Philips OneBlade sono dotati di funzione di sicurezza che impedisce l'accensione durante la ricarica. In questo modo si riduce al minimo il rischio che il prodotto si bagni (ad esempio, quando viene utilizzato per la rasatura su pelle bagnata) quando è collegato a una fonte di alimentazione.



Nota: se il modello OneBlade è dotato di un indicatore di ricarica LED o digitale sull'impugnatura, anche questo indica che il prodotto è in carica.