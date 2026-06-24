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Come si fa a sapere quando Philips OneBlade è completamente carico?

I vari modelli OneBlade indicano lo stato di ricarica in modi diversi. Fare riferimento alle informazioni riportate di seguito, in base alla descrizione più adatta al proprio modello.

Nota: questo articolo include indicazioni per tutti i modelli OneBlade. Fare riferimento ai sottotitoli per individuare le informazioni pertinenti al proprio modello. Se il modello in uso è visivamente diverso da quello mostrato nell'immagine (ad esempio, un colore diverso) ma ha le stesse caratteristiche, le informazioni valgono ugualmente. 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP2724/31 , QP1424/65 , QP6652/35 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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