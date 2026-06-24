Come si fa a sapere quando Philips OneBlade è completamente carico?
I vari modelli OneBlade indicano lo stato di ricarica in modi diversi. Fare riferimento alle informazioni riportate di seguito, in base alla descrizione più adatta al proprio modello.
Nota: questo articolo include indicazioni per tutti i modelli OneBlade. Fare riferimento ai sottotitoli per individuare le informazioni pertinenti al proprio modello. Se il modello in uso è visivamente diverso da quello mostrato nell'immagine (ad esempio, un colore diverso) ma ha le stesse caratteristiche, le informazioni valgono ugualmente.
L'anello luminoso sull'impugnatura di OneBlade lampeggia durante la ricarica e rimane acceso fisso quando il dispositivo è completamente carico. L'anello luminoso si spegne dopo 30 minuti che OneBlade è completamente carico per risparmiare energia.
Quando è connesso tramite Bluetooth, è possibile visualizzare una percentuale precisa del livello della batteria nell'app OneBlade.
Molti modelli OneBlade sono dotati di un singolo LED di ricarica sull'impugnatura.
Se il LED rimane acceso fisso non appena si collega OneBlade alla presa di corrente, questo indica esclusivamente che il dispositivo è alimentato. Il LED non cambia per indicare che OneBlade è completamente carico. Se questo è il caso del proprio OneBlade, fare riferimento al manuale dell'utente per determinare il tempo di ricarica del dispositivo.
Se il LED sull'impugnatura di OneBlade lampeggia quando viene collegato alla presa di corrente, continua a lampeggiare durante la ricarica, per poi rimanere acceso fisso una volta che il dispositivo è completamente carico. Il LED si spegne dopo circa 30 minuti che OneBlade è completamente carico per risparmiare energia.
Se sulla spina o sull'adattatore di OneBlade è presente un LED, questo rimanere acceso fisso quando è collegato alla presa di corrente e non cambia per indicare che OneBlade è completamente carico.
Se questo è il caso del proprio OneBlade, fare riferimento al manuale dell'utente per determinare il tempo di ricarica del dispositivo.
La percentuale della batteria sull'impugnatura di OneBlade man mano che il dispositivo si ricarica. Il dispositivo è completamente carico quando la percentuale raggiunge il 100%.
Se la batteria di OneBlade è scarica, la barra di caricamento più in basso lampeggia quando si collega il dispositivo alla presa di corrente. Quando la batteria è piena per 1/3, la barra più in basso rimane accesa fissa e la seconda inizia a lampeggiare.
Questa sequenza continua fino a quando tutte e 3 le barre rimangono accese fisse, a indicare che OneBlade è completamente carico. Le barre di ricarica si spengono dopo circa 30 minuti che OneBlade è completamente carico per risparmiare energia.
Fare riferimento al manuale dell'utente per sapere il tempo di ricarica consigliato per il proprio modello OneBlade (in genere 8 ore).
Se non si è sicuri che Philips OneBlade sia in carica, provare ad accenderlo quando è collegato alla presa di corrente. Se non si accende, significa che è in carica.
Questo perché tutti i modelli Philips OneBlade sono dotati di funzione di sicurezza che impedisce l'accensione durante la ricarica. In questo modo si riduce al minimo il rischio che il prodotto si bagni (ad esempio, quando viene utilizzato per la rasatura su pelle bagnata) quando è collegato a una fonte di alimentazione.
Nota: se il modello OneBlade è dotato di un indicatore di ricarica LED o digitale sull'impugnatura, anche questo indica che il prodotto è in carica.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:QP2724/31 , QP1424/65 , QP6652/35 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›