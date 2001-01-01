È possibile utilizzare il caricatore Sonicare con altri spazzolini?
Nota: se ci si trova in Cina e lo spazzolino è stato acquistato prima del 1° settembre 2024, contattare il numero 4008 800 008 per assistenza.
Caricatore standard
Nota: le serie DiamondClean e Prestige non possono utilizzare questo caricatore.
Gli ID dei modelli sono:
Caricatore 9900 Prestige
Il caricatore Prestige 9900 è dotato di una base di ricarica e di un supporto di ricarica.
Posizionare il supporto sulla parte superiore della base. Quindi, inserire il manico dello spazzolino sul supporto.
Sulla base di ricarica sono presenti i numeri di modello CBB1001 o CBB2001, a seconda del colore.
Caricatori per DiamondClean, DiamondClean Smart e DiamondClean 9000
I caricatori di DiamondClean e DiamondClean Smart hanno un aspetto simile, ma funzionano solo con lo spazzolino in dotazione. Fare riferimento alla tabella riportata di seguito e verificare che il codice sulla parte inferiore del caricatore sia compatibile con il codice sulla parte inferiore del manico dello spazzolino.
|Modello di spazzolino elettrico
|Codice sulla parte inferiore del manico
|Codice sulla parte inferiore del caricatore
|DiamondClean
|HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W
|HX9100
|DiamondClean Smart
|HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
|DiamondClean 9000
|HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001