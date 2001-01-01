I caricatori di DiamondClean e DiamondClean Smart hanno un aspetto simile, ma funzionano solo con lo spazzolino in dotazione. Fare riferimento alla tabella riportata di seguito e verificare che il codice sulla parte inferiore del caricatore sia compatibile con il codice sulla parte inferiore del manico dello spazzolino.



Modello di spazzolino elettrico Codice sulla parte inferiore del manico Codice sulla parte inferiore del caricatore DiamondClean HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W HX9100 DiamondClean Smart HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001 DiamondClean 9000 HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001



