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    Assistenza Philips

    È possibile utilizzare il caricatore Sonicare con altri spazzolini?

    Pubblicato su 28 agosto 2024
    Si consiglia di utilizzare il caricatore fornito in dotazione con lo spazzolino Philips Sonicare. Alcuni modelli di caricatori sono inoltre intercambiabili. Consultare i vari tipi di caricatori riportati di seguito adatti al proprio spazzolino Sonicare.

    Nota: se ci si trova in Cina e lo spazzolino è stato acquistato prima del 1° settembre 2024, contattare il numero 4008 800 008 per assistenza.

    Caricatore standard

    Tutti gli spazzolini Sonicare dotati di un foro alla base del manico possono utilizzare i nostri caricatori dotati di un perno fisso sulla base. 
    Nota: le serie DiamondClean e Prestige non possono utilizzare questo caricatore.
    Gli ID dei modelli sono:
    Caricatore Standard

    Caricatore 9900 Prestige

    Il caricatore Prestige 9900 è dotato di una base di ricarica e di un supporto di ricarica.
    Posizionare il supporto sulla parte superiore della base. Quindi, inserire il manico dello spazzolino sul supporto.
    Sulla base di ricarica sono presenti i numeri di modello CBB1001 o CBB2001, a seconda del colore.
     

    Caricatore 9900 Prestige

    Caricatori per DiamondClean, DiamondClean Smart e DiamondClean 9000

    I caricatori di DiamondClean e DiamondClean Smart hanno un aspetto simile, ma funzionano solo con lo spazzolino in dotazione. Fare riferimento alla tabella riportata di seguito e verificare che il codice sulla parte inferiore del caricatore sia compatibile con il codice sulla parte inferiore del manico dello spazzolino.
     

    Modello di spazzolino elettricoCodice sulla parte inferiore del manicoCodice sulla parte inferiore del caricatore
    DiamondCleanHX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939WHX9100
    DiamondClean SmartHX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
    DiamondClean 9000HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

     


     

    Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX3689/44 , HX3689/43 , HX3792/12 , HX3792/11 , HX7106/01 , HX7119/02 , HX7400/06 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7108/04 , HX7421/08 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7101/04 , HX7420/08 , HX7101/01 , HX7101/03 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7103/01 , HX7101/02 , CP0551/01 , CP0552/01 , CP0555/01 , CP0471/01 , CP0556/01 , CP0557/01 , HX6807/24 , HX6807/35 , HX6807/51 , HX9611/19 , HX6830/35 , HX6800/44 , HX6806/03 , HX6850/57 , HX6807/04 , HX9681/01 , HX9631/16 , HX6877/29 , HX6857/17 , HX9392/40 , HX9691/02 , HX9641/01 , HX9691/06 , HX9601/03 , HX9661/02 , HX9901/13 , HX9901/63 , HX9601/02 , HX3412/07 , HX3412/34 , HX6836/24 , HX8935/33 , HX6830/44 , HX6837/24 , HX6800/35 , HX6848/92 , HX6888/88 , HX9142/04 , HX6851/53 , HX6851/34 , HX6807/28 , HX6807/63 , HX6830/53 , HX6800/03 , HX6800/63 , HX6803/04 , HX6859/35 , HX6857/28 , HX6806/04 , HX6850/47 , HX6877/34 , HX6877/28 , HX6871/47 , HX6870/47 , HX6859/29 , HX6839/34 , HX6809/04 , HX6839/28 , HX9903/03 , HX6601/29 , HX9354/38 , HX9392/39 , HX9339/89 , HX9369/89 , HX9396/89 , HX9359/89 , HX3212/61 , HX9944/03 , HX9903/13 , HX9924/03 , CP0535/01 , HX9312/04 , CP0473/01 , CP0474/01 , HX6971/59 , HX6322/04 , HX9192/01 , HX9398/20 , HX3212/11 , HX9352/30 , HX3212/03 , HX6231/01 , HX8911/02 , HX6732/37 , HX9334/34 , CP0546/01 , HX9362/67 , CP0472/01 , HX6311/07 , CP0467/01 , HX6511/22 , HX9352/04 , CP0541/01 , HX9112/02 , HX3110/00 , HX9322/12 , HX9332/03 , HX8111/02 , HX9332/04 , HX9342/02 , HX6511/02 , HX5350/02 , HX6311/02 , HX6995/10 , HX6932/10 , HX6782/02 , HX6731/02 , HX6942/04 , HX6985/10 , HX6730/02 , HX6511/50 , HX6711/02 , HX6902/02 , HX5551/02 , HX5751/02 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto Fare clic qui per visualizzare meno numeri di prodotto

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