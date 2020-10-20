ProdottiSupporto

Depilazione

Sfrutta al meglio il tuo nuovo dispositivo Lumea IPL

Di Philips

10/20/2020

2-5 min. di lettura

Meno dolore, più liscio della seta: depilazione indolore.

Registra il tuo dispositivo e inizia a utilizzare l'app Lumea IPL.

Scarica l'app Lumea IPL e ottieni assistenza in ogni fase del processo

L'app offre una guida e un'assistenza passo passo che ti aiutano a eseguire i trattamenti in tutta sicurezza. Puoi inoltre creare un piano di trattamento personale, tenere traccia dei trattamenti e delle loro date, ricevere promemoria e  controllare le impostazioni del dispositivo.

L'app Lumea IPL è disponibile nelle seguenti lingue 

Ottieni un anno di garanzia aggiuntiva 1

Registra Lumea

Prodotti consigliati

A young woman with shoulder long brown hair is using her pink Philips IPL Lumea on her underarms.

Discover your beauty every day.

Whether you are looking for facial, hair care or hair removal beauty solutions – Philips has everything you need.

View all

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Iscriviti per rimanere aggiornato e registrare il tuo dispositivo Lumea entro 90 giorni. Garanzia estesa solo per prodotti Lumea a partire da BRI9 o SC199, escluso BRI956/05. 