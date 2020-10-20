Di Philips
10/20/2020
2-5 min. di lettura
L'app offre una guida e un'assistenza passo passo che ti aiutano a eseguire i trattamenti in tutta sicurezza. Puoi inoltre creare un piano di trattamento personale, tenere traccia dei trattamenti e delle loro date, ricevere promemoria e controllare le impostazioni del dispositivo.
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