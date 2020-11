In una società in cui i disturbi neurologici rappresentano un grave problema, Philips si impegna a fornire una efficacia diagnostica senza pari e una guida per il trattamento di tutti i pazienti. Oggi, sebbene la risonanza magnetica sia lo standard di riferimento per l'imaging neuro-oncologico, è comunque possibile migliorarne la precisione nella definizione del grado del tumore e nelle valutazioni di follow-up della terapia.

3D APT (Amide Proton Transfer) è un esclusivo metodo di imaging RM del cervello senza contrasto che permette di ottenere diagnosi più affidabili nel campo della neuro-oncologia. Si avvale della presenza di proteine cellulari endogene per produrre un segnale RM direttamente correlato alla proliferazione delle cellule, un marker dell'attività tumorale. 3D APT è un valido supporto per il personale medico specializzato nella distinzione dei gliomi di grado basso e alto, e nella differenziazione della progressione del tumore rispetto agli effetti della terapia1.