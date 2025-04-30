Smart Fit Shoulder coil Bobine per RM

La bobina per spalla Smart Fit, leggera e facile da usare, garantisce un imaging diagnostico di alta qualità. Parte integrante dei flussi di lavoro incentrati sul paziente offerti dagli scanner RM Philips, questa bobina ha un design leggero e intuitivo. Il suo design semi-aperto consente di accogliere le articolazioni della spalla di ogni dimensioni e applica la ricostruzione con intelligenza artificiale alla sorgente del segnale per eliminare il rumore e preservare i dettagli. Questa combinazione offre ai pazienti un'esperienza di scansione più confortevole e può ridurre fino al 10% i tempi di preparazione del paziente [1]