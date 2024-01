Potenza elevata per immagini di alta qualità

Zenition 30 è disponibile in configurazioni da 4 kW e 2,1 kW, consentendo di soddisfare le diverse esigenze della sala operatoria. Sfruttando questa potenza, la configurazione da 4 kW fornisce immagini nitide di un'anatomia statica, mentre i frame rate elevati si combinano con una bassa durata dell'impulso per soddisfare le esigenze di un'anatomia in movimento. Fino al 90% di riduzione della dose di radiazione in modalità scheletro dalla selezione di un'ampia gamma di combinazioni dose-frame rate.⁴