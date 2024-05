Facilità d'uso e di funzionamento

L'eccellente profondità dell'arco a C di 73 cm e il movimento di angolazione di 150 gradi migliorano l'accessibilità all'anatomia, consentendo un posizionamento rapido e pratico per tutti gli utenti. Grazie al design salvaspazio del monoblocco radiogeno, viene creato più spazio per manovrare facilmente l'arco a C tra il monoblocco e la base del pavimento/piano portapaziente. Il detettore compatto da 20 x 20 cm è inoltre facile da posizionare intorno ai pazienti. È possibile utilizzare il sistema con facilità grazie agli agili movimenti dell'arco a C completamente controbilanciato e della leggera stazione di visualizzazione mobile.