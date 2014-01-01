Un'applicazione di analisi automatizzata delle immagini basata su AI che identifica diversi risultati radiologici nella TC toracica (ad es. consolidamento e opacità a vetro smerigliato) per supportare la gestione dei pazienti adulti affetti da polmonite da COVID-19 accertata o presunta.
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.