Termini di ricerca

CT Pulmo Auto Results

CT Pulmo Auto Results è un'applicazione di analisi automatizzata delle immagini basata su AI

Trova prodotti simili

Un'applicazione di analisi automatizzata delle immagini basata su AI che identifica diversi risultati radiologici nella TC toracica (ad es. consolidamento e opacità a vetro smerigliato) per supportare la gestione dei pazienti adulti affetti da polmonite da COVID-19 accertata o presunta.

Contattaci
  • CT Pulmo Auto Results non è da intendersi come strumento sostitutivo dell'interpretazione dell'immagine diagnostica. Non disponibile per la vendita negli Stati Uniti. Queste funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione locale di Philips.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio

Note:

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Invia Annulla