Consente di eseguire la segmentazione cardiaca a diversi livelli di energia, confrontare le curve dei vasi con dati spettrali di vario tipo e di migliorare la valutazione visiva della pervietà dei vasi coronarici. Include le funzionalità di base dell'applicazione CT Comprehensive Cardiac Analysis ottimizzata per i set di dati spettrali
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