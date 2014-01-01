La famiglia di scanner Philips Spectral CT è l'unica a essere dotata di CT Spectral Light Magic Glass e CT Spectral Magic Glass su PACS, utili per i radiologi per riesaminare e analizzare contemporaneamente più livelli di dati spettrali, anche su PACS, nelle configurazioni basate su server.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.