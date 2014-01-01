Termini di ricerca

Analisi dei dati spettrali in una serie di applicazioni TC senza ottimizzazione spettrale 

Consente l'uso retrospettivo dei dati spettrali salvati in una serie di immagini spettrali di base (SBI). L'opzione è disponibile nelle seguenti applicazioni qualora incluse nel sistema: Brain Perfusion, Functional CT, Liver Analysis, PAA, TAVI, Acute Multifunctional, Virtual Colonoscopy. L'avvio rapido di LMG consente di riesaminare e identificare i risultati più importanti da aprire nell'applicazione per poterne approfondire l'analisi.

  • Spectral Magic Glass può essere avviata solo per le immagini TC o le immagini create sugli scanner TC spettrali Philips.

