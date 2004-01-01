Consente il riesame e l'analisi delle immagini TC toraciche e fornisce segmentazione, quantificazione e caratterizzazione dei noduli polmonari indicati dal medico in un unico studio o nel corso di diversi studi. L'applicazione può essere utilizzata sia nell'ambito di valutazioni diagnostiche che di screening per il cancro ai polmoni tramite TC a bassa dose(1).Offre lo strumento Prediction Risk Calculator(2)(3) che si basa sulle caratteristiche del paziente e del nodulo per la stima della probabilità che i noduli polmonari rilevati mediante le scansioni TC a bassa dose dello screening basale siano maligni. Le funzionalità di condivisione(4) dei risultati discreti consentono il trasferimento automatico dei risultati strutturali tra Workspace e le soluzioni di refertazione, allo scopo di ridurre i tempi di refertazione e ottimizzare il flusso di lavoro di refertazione AV.
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(1) Lo screening deve essere condotto entro i criteri di inclusione prestabiliti di programmi/protocolli approvati e pubblicati da un ente pubblico o da un'associazione medica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla letteratura clinica, compresi i risultati della sperimentazione National Lung Screening Trial (N Engl J Med 2011; 365:395-409) e la letteratura successiva.(2) Fornito separatamente come componente aggiuntivo. (3) Queste funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione locale di Philips.(4) L'integrazione della soluzione avviene tramite i servizi IBE o tramite soluzioni sviluppate internamente dal cliente.
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