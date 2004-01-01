CT Lung Nodule Assessment Valutazione dei noduli polmonari nel tempo

Consente il riesame e l'analisi delle immagini TC toraciche e fornisce segmentazione, quantificazione e caratterizzazione dei noduli polmonari indicati dal medico in un unico studio o nel corso di diversi studi. L'applicazione può essere utilizzata sia nell'ambito di valutazioni diagnostiche che di screening per il cancro ai polmoni tramite TC a bassa dose(1).​Offre lo strumento Prediction Risk Calculator(2)(3) che si basa sulle caratteristiche del paziente e del nodulo per la stima della probabilità che i noduli polmonari rilevati mediante le scansioni TC a bassa dose dello screening basale siano maligni. Le funzionalità di condivisione(4) dei risultati discreti consentono il trasferimento automatico dei risultati strutturali tra Workspace e le soluzioni di refertazione, allo scopo di ridurre i tempi di refertazione e ottimizzare il flusso di lavoro di refertazione AV.