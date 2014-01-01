CT Acute Multi-Functional Review Una sola applicazione per la valutazione delle anatomie selezionate

Fornisce strumenti dedicati per l'individuazione di reperti e la visualizzazione e valutazione di vasi, ossa e anatomia della colonna vertebrale in immagini TC 2D e 3D. Percorso di navigazione automatica lungo il midollo spinale oltre all'individuazione ed etichettatura automatiche delle vertebre e dei dischi. Segmentazione ossea mediante uno strumento di segmentazione interattivo per creare un'area di lavoro per il riposizionamento virtuale di singoli segmenti ossei.