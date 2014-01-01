Termini di ricerca

CT Multiphase Analysis

Visualizzazione delle differenze di enhancement dei dati TC multifase

Supporta la creazione di mappe delle differenze di enhancement da dati TC convenzionali o spettrali multifase con enhancement mediante contrasto. L'applicazione supporta le mappe della frazione di enhancement arterioso (AEF), del volume extracellulare (ECV) e delle mappe basate su unità HU utilizzando serie di immagini convenzionali o monoenergetiche o mappe non basate su HU, utilizzando serie di mappe dello iodio con soppressione dell'acqua o mappe dello iodio.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

