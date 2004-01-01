​CT Virtual Colonoscopy Riduzione dei tempi di lettura(1) nella colonscopia virtuale

Consente la visualizzazione 3D delle scansioni del colon. L'applicazione segmenta automaticamente il colon riempito di aria e calcola e visualizza automaticamente un percorso di navigazione. Perspective Filet View fornisce una visualizzazione sincronizzata dell'intera parete superficiale distesa del colon in un'unica vista unidirezionale, riducendo la necessità di riesame in entrambe le direzioni. La funzione opzionale aggiuntiva Electronic Cleansing(1) riduce l'effetto dei liquidi e del materiale fecale residuo "evidenziandoli" mediante mezzo di contrasto e consentendo all'utente di segmentarli automaticamente e sottrarli. È inoltre possibile servirsi dell'opzione CAD come secondo lettore, utile per la ricerca automatica dei polipi.