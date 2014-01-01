Consente l'analisi dei dati per l'ottimizzazione dei tempi di iniezione come test prima della scansione clinica. Destinata alla visualizzazione, la valutazione e la quantificazione del flusso e volume del sangue, tempo di picco e picco di enhancement utilizzando dati TC dinamici. L'applicazione fornisce calcoli della perfusione epatica, polmonare e renale dell'intero organo o di una singola posizione.
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