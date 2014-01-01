Supporta visualizzazione e valutazione di immagini TC acquisite con la famiglia di scanner Philips Spectral CT, per l'ispezione visiva di immagini spettrali nelle posizioni assiale, coronale, sagittale o secondo assi cardiaci dedicati (asse corto, asse lungo orizzontale, asse lungo verticale). Offre Photo Realistic Volume Rendering (PRVR) per immagini non basate su valori HU
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.