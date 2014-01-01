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CT Brain Perfusion

Individuazione delle aree a flusso ematico cerebrale ridotto rispetto all'emisfero controlaterale

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Genera informazioni qualitative e quantitative sulle variazioni nel tempo di intensità nelle immagini. Supporta l'identificazione di aree con ipoperfusione in caso di ictus acuto mediante l'uso di mappe a colori quantitative. Le mappe di perfusione e di riepilogo possono essere generate in modo automatico e inviate al sistema PACS permettendo un riesame rapido.​E possono essere inviate a un elenco predefinito di destinatari tramite e-mail in meno di 2 minuti(4)(5). Indicatori di qualità ("semafori") evidenziano i possibili errori di acquisizione che possono influire sull'affidabilità dei risultati. Con studi in cui la durata della scansione è sufficiente, è possibile utilizzare l'analisi della permeabilità per una valutazione del modo in cui il mezzo di contrasto permea la barriera ematoencefalica. L'applicazione offre il rilevamento automatico dell'arteria, della vena, della linea speculare e della maschera cerebrale di riferimento, nonché la correzione del movimento 3D.​

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  • Miglioramenti in ISP 12.1.6 (2) Le impostazioni configurabili consentono ora di selezionare TTP o Tmax per il calcolo delle mappe di riepilogo. (3) Le mappe di riepilogo vengono calcolate in base a soglie predefinite. Consente all'utente di configurare i parametri calcolati. (4) Il contenuto inviato tramite e-mail non è destinato all'uso diagnostico.

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