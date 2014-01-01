CT Lung Nodule analysis ClearRead CAD Ricerca e rilevamento automatico di noduli trattabili e non individuabili in precedenza

Basato su ClearRead CT Vessel Suppress di Riverain, offre funzionalità di rilevamento automatico basate su deep-learning per tutti i tipi di noduli: solidi, parzialmente solidi e a vetro smerigliato. ClearRead CAD fornisce informazioni aggiuntive come ausilio per il radiologo nel rilevamento dei noduli polmonari durante il riesame di immagini TC del torace sulla popolazione asintomatica, così come nei pazienti che hanno già ricevuto una diagnosi(2). Non è previsto l'utilizzo clinico senza le serie TC originali.Ricerca dei noduli più veloce del 26%, rilevamento del 29% dei noduli precedentemente non individuati(3).