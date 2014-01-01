Basato su ClearRead CT Vessel Suppress di Riverain, offre funzionalità di rilevamento automatico basate su deep-learning per tutti i tipi di noduli: solidi, parzialmente solidi e a vetro smerigliato. ClearRead CAD fornisce informazioni aggiuntive come ausilio per il radiologo nel rilevamento dei noduli polmonari durante il riesame di immagini TC del torace sulla popolazione asintomatica, così come nei pazienti che hanno già ricevuto una diagnosi(2). Non è previsto l'utilizzo clinico senza le serie TC originali.Ricerca dei noduli più veloce del 26%, rilevamento del 29% dei noduli precedentemente non individuati(3).
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ClearRead CT è un marchio di proprietà di Riverain Technologies Inc. Queste funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione locale di Philips. Si noti la disponibilità di due opzioni CAD per l'applicazione LNA, in base ai diversi Paesi (2) La popolazione prevista per ClearRead CAD è diversa nei vari mercati. Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione locale di Philips. (3) ShihChung et al. AJR 2018; 210:480-488.
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