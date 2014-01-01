CT Calcium Scoring​ Segmentazione del calcio 3D con un solo clic

Quantificazione e segmentazione 3D con un solo clic per le calcificazioni delle arterie coronarie, in termini di massa, volume e punteggio Agatston. Le funzionalità di condivisione(1) dei risultati discreti consentono il trasferimento automatico dei risultati strutturali tra Workspace e le soluzioni di refertazione, allo scopo di ridurre i tempi di refertazione e ottimizzare il flusso di lavoro di refertazione AV per migliorare i risultati.