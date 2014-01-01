Termini di ricerca

Segmentazione del calcio 3D con un solo clic

Quantificazione e segmentazione 3D con un solo clic per le calcificazioni delle arterie coronarie, in termini di massa, volume e punteggio Agatston. Le funzionalità di condivisione(1) dei risultati discreti consentono il trasferimento automatico dei risultati strutturali tra Workspace e le soluzioni di refertazione, allo scopo di ridurre i tempi di refertazione e ottimizzare il flusso di lavoro di refertazione AV per migliorare i risultati.

  • MESA = Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis.(1) L'integrazione della soluzione avviene tramite servizi IBE opzionali non inclusi o tramite soluzioni sviluppate internamente dal cliente. Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione locale di Philips.

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

