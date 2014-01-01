Quantificazione e segmentazione 3D con un solo clic per le calcificazioni delle arterie coronarie, in termini di massa, volume e punteggio Agatston. Le funzionalità di condivisione(1) dei risultati discreti consentono il trasferimento automatico dei risultati strutturali tra Workspace e le soluzioni di refertazione, allo scopo di ridurre i tempi di refertazione e ottimizzare il flusso di lavoro di refertazione AV per migliorare i risultati.
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.