Fornisce una serie di strumenti per la visualizzazione di una o più fasi cardiache utilizzando immagini originali o immagini MPR\MIP negli assi cardiaci assiale, coronale, sagittale o dedicato (asse corto, asse lungo orizzontale e asse lungo verticale). Il visualizzatore supporta le misure di base oltre all'analisi funzionale ventricolare basata sul metodo "Area-Lunghezza" per stimare il volume telesistolico (ESV) e telediastolico (EDV), la gittata cardiaca (CO) e la frazione di eiezione (EF).
