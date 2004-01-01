CT Bone Mineral Analysis (BMA) è progettata per la misurazione della densità ossea in uno o più punti temporali. Utilizzando un metodo di riferimento interno(1), l'applicazione riduce gli errori di riproducibilità nelle misurazioni in vari punti temporali e fornisce T-score e Z-score, utili ai medici per valutare il rischio di osteoporosi.
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.