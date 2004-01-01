CT Bone Mineral Analysis Verifica delle malattie ossee metaboliche e degenerative

CT Bone Mineral Analysis (BMA) è progettata per la misurazione della densità ossea in uno o più punti temporali. Utilizzando un metodo di riferimento interno(1), l'applicazione riduce gli errori di riproducibilità nelle misurazioni in vari punti temporali e fornisce T-score e Z-score, utili ai medici per valutare il rischio di osteoporosi.